Rukometašice ĆSM Bukurešta osvojile su treće mjesto u Ligi šampiona, nakon što su na finalnom turniru u Budimpešti, u meču za bronzanu medalju savladale Brest 32:26, pišu Vijesti.

Izvor: Instagram/screenshot/ehfeuro

ĆSM je prethodno u polufinalu poražen od Meca 32:27. Rumunska ekipa je treći put u istoriji osvojila bronzanu medalju u Ligi šampiona. Prethodno je na posljednjem mjestu na podijumu završavala 2017. i 2018, dok je titulu osvojila 2016. godine.



Ekipa za koju nastupaju Đurđina Jauković i Tatjana Brnović, a koju sa klupe bodi Bojana Popović je samo jednom bila u rezultatskom minusu i to na startu, kada je bilo 1:0 za Brest. ĆSM je postigao tri pogotka zaredom (3:1), a tokom prvog poluvremena imao četiri gola viška (13:9), pišu Vijesti.

Početkom drugog poluvremena Brest je prišao na gol zaostatka (15:14 i 16:15), a onda je Brest prvo otišao na plus tri (18:16), a onda i na četiri gola prednosti (21:17).

Posljednji priključak francuska ekipa je imala kada je prišla na dva gola minusa (23:21). Nakon toga je uslijedila serija ĆSM-a, koji je postigao četiri gola zaredom, prvi put imao šest golova prednosti (27:21), pa dileme više nije bilo.

Najefikasnija kod rumunske ekipe je bila Elizabet Omoregi sa osam golova. Tatjana Brnović je imala pet, dok je Đurđina Jauković dva puta zatresla mrežu. Jauković je u drugom dijelu dobila crveni karton.

Kod Bresta je najbolja bila Klaris Majro sa 11 pogodaka.