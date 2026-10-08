Slavni američki teniser Džon Mekinro smatra da Novak Đoković ne može da ode u penziju na način na koji je zamislio - uz vrhunsku igru i u 40. godini i osvajanje titula. Đoković je tu da ga demantuje da griješi.

Izvor: YouTube/Graham Bensinger/Tennis TV/Screensoht

Srpski teniser Novak Đoković i u 40. godini nastavlja da ostvaruje izuzetne rezultate i prkosi očekivanjima onih koji već godinama najavljuju njegov kraj karijere. Dok su mnogi njegovi vršnjaci već završili profesionalno bavljenje tenisom, a drugi više ne mogu da se približe nivou koji Đoković i dalje održava, jedan od najvećih tenisera svih vremena nastoji da produži karijeru i završi je pod svojim uslovima.

Ipak, legendarni američki teniser Džon Mekinro smatra da takav scenario nije realan. On je u nedavnom intervjuu u podkastu Grega Rusedskog ocijenio da Đoković griješi ukoliko vjeruje da može sam da odluči kada i na koji način će završiti karijeru.

Mekinro je poručio da iskustvo drugih velikih sportista pokazuje da se kraj karijere često ne odvija prema unaprijed zamišljenom scenariju. Prema njegovom mišljenju, odluka o povlačenju može doći u trenutku i okolnostima koje sportista nije mogao da predvidi.

Šta je Mekinro savjetovao Đokoviću?

"Stigao je do finala Australijan opena ove godine i pomislio: 'Možda mogu da osvojim još jedan. Želim da osvojim 25'. I teško mu je to zamjeriti. Ako stignete do finala, pobijedite Sinera i osvojite prvi set protiv Karlosa Alkaraza, dok gledate kako ti momci igraju nevjerovatno, onda je jasno da još možete da se nosite s njima. Ali vrijeme prolazi, Novače...", rekao je Mekinro, osvrćući se na Đokovićevu eliminaciju u prvom kolu US Opena.

"A sada smo došli do toga da poslije poraza u prvom kolu ljudi kažu: 'Naravno, trebalo bi da se povuče'. Znate, teško je pronaći sportistu koji je završio karijeru baš onako kako je želio. Gotovo je nemoguće. Djeluje da će to uskoro doći. Da li će to biti sljedeće godine? Reklo bi se da je to vrlo realna mogućnost, ali moraćemo da sačekamo i vidimo", zaključio je Mekinro.

"Ne znam šta će sad Novak"

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Džon Mekinro kaže da ga je Novak Đoković neprijatno iznenadio na US Openu i da zbog toga vjeruje da će se uskoro morati da kaže kraj, međutim demantovao ga je Srbin osvajanjem titule u Pekingu gde je delovao kao mlađa verzija sebe.

"Znate, s jedne strane pomislite: OK, očigledno je da se to tokom posljednjih nekoliko godina događa Novaku Đokoviću, kao što se u jednom trenutku događa svakom sportisti. Ali, Novak je imao nevjerovatan niz. Pobijedio je Sinera u Australiji, stigao do finala, osvojio prvi set protiv Alkaraza, igrao dobro, stigao do polufinala Vimbldona, ostvario veliku pobjedu nad Filipom, 7:6 u petom setu. Zato je meni, pred ovaj US Open, i dalje djelovao kao treći najbolji igrač na svijetu, najgore četvrti – zato mi je bilo šokantno vidjeti šta se dogodilo tamo", rekao je Mekinro.

"Kažu da je vrijeme nepobjedivo. Jednostavno, to je jedna od onih stvari. Ne znam šta se dešava s Novakom, da li su problem vrućina i vlaga. To može da bude problem za svakoga. Ako je bilo vruće, bilo je nevjerovatno vruće. Zato ne znam šta će se dalje dogoditi. Siguran sam da dobro razmišlja o tome šta je sljedeće, ali istovremeno ne vjerujem da bi želio da završi na taj način, poslije onoga što se dogodilo. Zato iskreno ne znam šta će uraditi. Treba da uradi ono što će njega učiniti srećnim".

Sjećate se šta je uradio Pit Sampras?

Džon Mekinro podsjetio je i na primjer Pita Samprasa, Novakovog teniskog idola.

"Osvojio je US Open 2002. godine, koliko se sjećam, i nikada više nije igrao. I pomislili biste: 'Pa, to je sjajan način da se povuče.' Nevjerovatno. Ispostavilo se da je tada imao samo 31 godinu. Nije mogao da pretpostavi da će ga trojica igrača preteći po broju grend slem titula – Novak, Rodžer i Rafael Nadal".

"Pa onda može da se osvrne i pomisli: 'Zašto sam tada stao? Možda sam mogao da osvojim još neku'. To je otprilike ono sa čim se Novak sada suočava", zaključio je Mekinro.