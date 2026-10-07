Srpski teniser Novak Đoković toliko se lijepo osjeća u Kini i među njihovim narodom da je zatražio da mu daju i njihov pasoš, obećavši da će se ponovo vratiti u Peking.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković vratio se u Peking poslije 11 godina i pokazao da je i dalje "kineski car". Osvojio je čak sedmu titulu na turniru u Pekingu na kome nikada nije poražen, a njegov učinak od 34:0 je nezabilježen u istoriji tenisa i Đoković je postao vlasnik rekorda po broju uzastopnih pobjeda na jednom turniru.

Šta je to u Kini zbog čega se Đoković osjeća superiorno? Mnogi vjeruju da je to zbog ogromne podrške koju osjeća još od kada je dolazio u Kinu tek kao "izazivač" Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a ništa se nije promijenilo ni sada kada dolazi kao najveći svih vremena. Uvijek pohvalno priča o navijačima u Kini i generalno kineskom narodu, dok je u znak zahvalnosti zbog ogromnog poštovanja čak naučio i po koju riječ njihovog jezika.

Đoković: Hvala vam, Kinezi

Upitan za navijače koji su ga pratili širom svijeta i koji su konačno imali priliku da ga poslije 11 godina gledaju u domovini, Đoković je rekao da nigdje nije sreo takve ljude.

"Želio bih još jednom da izrazim zahvalnost za nevjerovatnu podršku koju mi pružaju. Mislim da su kineski navijači najnevjerovatniji teniski navijači koje viđam bilo gdje u svijetu. Ova zemlja mi je oduvijek pružala veliku podršku. Ova godina je bila nevjerovatna. Nisam bio ovdje 11 godina i nisam znao šta da očekujem. Osjećao sam da će energija i interakcija biti pozitivne. Nisam očekivao da će stadion biti pun na svakom meču, od prvog kola, niti da će ljudi biti toliko srećni i strastveni zbog toga što sam ovdje i što igram pred njima", rekao je Đoković.

Đoković: Hoću kineski pasoš

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Postoji mnogo razloga zašto u Kini toliko vole Novaka Đokovića, a da je to uzajamna ljubav najbolje govori njegov komentar poslije osvajanja Pekinga, kada je, u šali, rekao da mu "fali još samo kineski pasoš".

"Podrška publike koju ovdje imam najbolja je koju dobijam bilo gdje van Srbije, to je sigurno. Količina poklona koje mi daju, vrijeme koje provode kako bi makar nakratko mogli da stupe u kontakt sa mnom, čekanje ispred hotela, teniskog kluba, stadiona, napolju... Iskreno, to je nevjerovatno", blistao je Đoković koji se trudi da im izađe u susret kad god može.

Pogledajte 01:32 Novak Đoković: Hoću kineski pasoš! Izvor: YouTube/CGTN Izvor: YouTube/CGTN

"Trudim se da se uvijek podsjetim koliko je to posebno i koliko sam privilegovan. Da, to takođe objašnjava zašto dobro igram u Kini i zašto se ovdje osjećam dobro, jer me ljudi čine da se osjećam kao da sam Kinez, kao da igram kod kuće".

"Jedino što mi preostaje jeste da naučim kineski i uzmem pasoš i onda smo spremni ha-ha", nasmijao se on.

Đoković obećao da će opet doći u Kinu

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Otkrio je Đoković i da je uživao u posjeti Pekingu i da je slobodno vrijeme provodio u Ljetnjoj palati, gdje se doduše "maskirao" da ga ne bi svi prepoznali, a obećao je da mu ovo neće biti posljednja posjeta glavnom gradu Kine. Doduše, nije potvrdio i da će se sljedeće godine vratiti na turnir.

"Vidjećemo još... Vratiću se u Peking, to je sigurno. U kojoj ulozi i na koji način, još ne znam ha-ha. Iskreno, još to ne znam. Trenutno ne pravim planove toliko unaprijed. Više se vodim time kako se osjećam, koliko dobro igram i koliko brzo mogu da se oporavim. Raspored se dosta mijenja. Nije više uklesan u kamen kao što je bio prethodnih 20 godina".

"Ali vratiću se u Kinu, to je sigurno. Ne znam da li ću igrati na turniru. Volio bih. Godinu dana unaprijed je trenutno prilično dug period da bih znao kako će mi izgledati raspored. Ali da, volio bih i da ostane ovaj niz bez poraza, bilo bi lijepo", zaključio je.

#NovakDjokovic has arrived in Shanghai! Looking forward to seeing him in action at the 2026 Rolex Shanghai Masters!#RolexShanghaiMasters #Djokovic #Tennis #Shanghai #MakeItShanghai https://t.co/vaNXRdedKo — Shanghai Let's meet (@ShLetsMeet)October 7, 2026



Podsjetimo, Novak Đoković je već stigao u Šangaj gdje ga odmah očekuje učešće na mastersu gdje ima težak žrijeb i gdje brani 400 bodova osvojenih prošle sezone, kada je igrao polufinale ovog turnira gdje ga je eliminisao Valentan Vašero, teniser iz Monaka.