Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je glavna tema u svijetu sporta.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ostavio je stručnu tenisku javnost u šoku poslije osvajanja rekordne 7. titule na turniru u Pekingu. Nakon poraza u prvom kolu US opena i Sinsinatija, mnogi su ga već slali u penziju, a sada će morati da promijene mišljenje. Srpski as je spreman da igra za 25. titulu na Australijan openu, a krajnji cilj karijere je nastup na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Jedan od njegovih najvećih kritičara u posljednje vrijeme, slavni Džon Mekinro, je samo prije dvije nedjelje najavio Đokovićev kraj karijere.

"Ono što sam vidio u Njujorku me je šokiralo. Kao što kažu, niko nije pobijedio vrijeme. Da li bi 2027. mogla da bude njegova posljednja takmičarska godina? Moglo bi se tako reći. On ima 39 godina, a to je daleko iznad datuma isteka roka u tenisu, uključujući i moj. Ne želite da dođete do jedne tačke i kažete, 'zašto sam stao kada sam mogao još da osvojim?' Sa tim se Novak suočava. Dolazi do finala u Australiji i normalno je da kaže, 'mogao bih da osvojim još jedan'. Da li će stati sljedeće godine? Čini se da će to biti uskoro. To je snažna mogućnost, ali moramo da sačekamo i vidimo", rekao je Mekinro.

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Ipak, nije smio potpuno da otpiše Novaka jer je evidentno da i dalje može da igra na jako visokom nivou kada nema zdravstvenih problema.

"Igra mu je i dalje tu, ali fizički, ne znam šta se dešava sa njim. Znate, vrelina i vlaga mogu da budu problem svakome. Ne znam šta slijedi, siguran sam da ozbiljno razmišlja o tome šta i kako dalje, ali istovremeno, ne mislim da bi želio da ide tim putem. Ne znam šta će da uradi. Trebalo bi da radi ono što ga čini srećnim", smatra Mekinro.

Javio se vječiti Đokovićev branilac

Nekadašnji direktor Australijan opena Pol Meknami je jedno od omiljenijih lica u Srbiji. Bio je jedan od najglasnijih kada je Đoković deportovan iz te zemlje, a sada je najavio Novakov pohod na 25. grend slem titulu.

"Osvajajući turnir u Pekingu (što je sjajno u odnosu na to kakav je imao žrijeb), Đoković je stigao do osmog mjesta, a osmi je i u ATP trci za Torino u odsustvu Sinera. Daleko od toga da će da uspori u 2026. Naprotiv, mislim da je u uzlaznoj liniji", rekao je Meknami i izazvao polemiku u teniskoj javnosti.

By winning Beijing (quite remarkable given his draw), Djokovic is 8th in the live rankings and (with Sinner out) in 8th position also for Turin… he’s far from winding down the 2026 tennis year… on the contrary he’s trending up — Paul McNamee (@PaulFMcNamee)October 6, 2026

Đoković je prijavljen za Masters u Šangaju, gdje će ponovo biti među najvećim favoritima, ali veliki problem su vremenski uslovi koji mu godinama prave problem na ovom prestižnom turniru.