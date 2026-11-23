Poznati voditelj godinama važi za zaštitni znak popularnog kviza, a sada je riješio da napravi iskorak i klasičnu kombinaciju razbije jednim upečatljivim detaljem.

Izvor: Youtube printscreen / RTS Prikazuje

Voditelj Jovan Memedović ponovo se našao u žiži interesovanja javnosti i gledalaca kraj malih ekrana, a razlog je nesvakidašnje modno izdanje u novoj epizodi kviza "Potera" na RTS-u.

Gledaoci su godinama navikli na njegova znatno svedenija i klasična izdanja dok vodi napetu borbu takmičara protiv tragača, pa je njegov novi potez u studiju izazvao lavinu komentara.

Memedović je pred takmičare i tragače stao u vrlo elegantnom svetlosivom odijelu i klasičnoj beloj košulji. Međutim, čitavu formalnu kombinaciju potpuno je razbio neočekivanim izborom obuće, jer je obuo jarkožute patike koje su odmah privukle poglede svih u studiju i kraj televizora.

Ovakav hrabar spoj elegancije i ležernog stila donio je pravo osvježenje u format na koji je publika navikla, pa su društvene mreže ubrzo preplavile pozitivne reakcije na račun njegovog izgleda.

U stabilnoj vezi sa bivšom sportistkinjom

Pored profesionalnih angažmana, pažnju javnosti privlači i voditeljev privatni život. Nakon mirnog razlaza od supruge Mirjane, sa kojom je proveo dvije decenije i dobio dvoje djece, Memedović već dvije godine uživa u stabilnoj emotivnoj vezi sa partnerkom Snežanom.

Njegova izabranica ima veoma zanimljivu biografiju, s obzirom na to da je riječ o nekadašnjoj uspješnoj fudbalerki koja se aktivno bavila sportom. Danas uspješno gradi karijeru u oblasti marketinga i televizijske produkcije, a sa Jovanom povremeno sarađuje i na njegovim autorskim televizijskim projektima.

Iako ovaj par retko istupa zajedno pred kamerama i svoju intimu čuva daleko od medija, veliku pažnju privukli su kada su se nasmijani ruku pod ruku pojavili na beogradskoj premijeri filma „Majka Mara“.