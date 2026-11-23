Advokat Partizana Nenad Vojnović komentarisao je spor sa Milošem Vazurom oko duga od 50.000 evra, naglašavajući nezakonitost dodjele bonusa koji je bivši direktor crno-bijelih "dodijelio sam sebi".

Izvor: MN Press/Wikipedia

Partizanov advokat Nenad Vojnović oglasio se o slučaju koji crno-bijeli vode protiv bivšeg direktora kluba Miloša Vazure, a povodom spora oko 50.000 evra duga bivšem funkcioneru.

"Postupak ide uobičajenim tokom - stranke su saslušane i sada očekujemo svjedoke. Ono što je za nas sporno, kako sa pravne strane, tako i sa stanovišta normalnosti i morala, jeste činjenica da bonus po svojoj definiciji podrazumijeva nagradu zaposlenom za poslovni uspjeh poslodavca. Kako je u tom momentu Fudbalski klub Partizan bio u ogromnim dugovima, nikakvog poslovnog uspjeha nije bilo, te je samim tim bonus nezakonit", rekao je Vojnović pred Palatom pravde izvještačima sa suđenja.

Podsjetio je advokat i na tada velika poreska dugovanja kluba državi.

"U to vrijeme postojala su značajna dugovanja Poreskoj upravi, od kojih se dio odnosio na zdravstveno osiguranje, pa zaposleni koji rade za manje plate ili za minimalac nisu mogli da se liječe u državnim ustanovama u trenutku kada Upravni odbor dodjeljuje bonus direktoru. To prosto nije normalno ni moralno, i Partizan sa tim ne može tek tako da se pomiri bez borbe na sudu."

Vidi opis Advokat Partizana objasnio sve o suđenju sa Vazurom: "Ovo prosto nije ni moralno, ni normalno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Vojnović je htio da naglasi da je Partizan tužio Vazuru, uz veliko "ali".

"Postoji još jedan važan detalj, pošto se u medijima različito pisalo - te da je Miloš Vazura tužio Partizan, na šta je njemu bilo značajno da istakne da je situacija obrnuta. Ona formalno jeste obrnuta, Partizan je tužio njega, ali postoji jedno veliko 'ali'. On je, dok je bio generalni direktor, registrovao svoje potraživanje pred UEFA-om i time je zapravo pokrenuo postupak, iako se to formalno ne zove tužba. Sada je jedino pravno sredstvo za FK Partizan vođenje ovakve parnice, u kojoj je klub zaista tužilac protiv tuženog Miloša Vazure."

Advokat kluba iznio je predviđanje šta će se ubuduće događati u ovom postupku.

"Do kraja postupka suštinski očekujem još dvije stvari. Prva je da Milorad Vučelić, koji je predsjedavao tim Upravnim odborom, bio prisutan i na kraju potpisao odluke, kaže kojim se razlozima vodio da bi ih potpisivao, s obzirom na to da u samim odlukama nema ničeg preciznog - sve su uopštene formulacije, pa se čak ni u onoj gdje se spominju igrači ne navode njihova puna imena, već samo prezimena. Druga stvar je finansijsko vještačenje te dvije poslovne godine, kako bismo dokazali koliki je bio gubitak kluba koji isključuje bonus, odnosno da je FK Partizan zaista poslovao sa velikim gubicima."

Govorio je Vojnović i o postupku pred UEFA tijelima.

"Što se tiče prijave pred UEFA-om, ona ne može da napravi problem Partizanu za prelazni rok ili registraciju igrača. On je tom prijavom svog potraživanja uradio ono što mu je bila obaveza - da to nije uradio, bilo bi posljedica. Činjenica da je Partizan blagovremeno pokrenuo spor dovodi to potraživanje u status takozvanih spornih potraživanja, tako da klub do kraja ovog postupka ne može imati nikakve posljedice u tom smislu. Jedino kada bismo izgubili spor, a potom izbjegli da platimo, tek tada bismo mogli da se suočimo sa problemom."

Vojnović je naglasio još jedno.

"Kada je riječ o navodima gospodina Vazure da je postupak protiv njega pokrenut kako bi se izbjegao neprolazak UEFA monitoringa, tu postoje dvije bitne okolnosti. Prva je da on sam, kao što smo čuli, ni 2021, ni 2022, pa sve do 2024. godine nije plaćao, a spominje prolongiranje. Druga, i jedini razlog ovog postupka, jeste činjenica da je bonus nagrada zaposlenom za poslovni uspjeh poslodavca, a ovdje poslovnog uspjeha nema. Klub je u ogromnim minusima, još uvijek se oporavlja i pitanje je kada će se finansijski oporaviti do kraja."

Do kada će se Vazura i Partizan suditi?

Prvostepeni postupak bi trebalo da bude završen tokom 2027. godine, ali nakon toga će početi i žalbeni postupak, gdje postoji zaista mnogo opcija. "Tako da bi u najboljem slučaju sve moglo da bude gotovo 2028. godine, ali može da traje i duže", objasnio je advokat.