Poručio je da želi da doprinese ekipi i zajedno sa saigračima ostvaruje pobjede.

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaški klub Budućnost Voli nedavno je dodatno ojačao svoj sastav dolaskom američkog plejmejkera Nejta Mejsona, koji je u Podgoricu stigao iz ruskog Zenita. Mejson se tako vratio u AdmiralBet ABA ligu, u kojoj je ranije nastupao za Dubai, a od njega se očekuje da bude značajno pojačanje za crnogorskog šampiona.

Po dolasku u klub, američki košarkaš istakao je da sebe vidi kao lidera i timskog igrača, kojem je pobjeda uvijek na prvom mjestu.

„Lider, jednostavno sam igrač koji izlazi na teren sa ciljem da pobijedi u svakoj utakmici, da pomogne saigračima da budu bolji i da pruži maksimum, kako u odbrani, tako i u napadu. Sve to, naravno, za dobrobit ekipe. Najvažnije je da sam timski igrač, ali i pobjednik“, poručio je Mejson.

Govoreći o razlozima zbog kojih je izabrao Budućnost, istakao je da su istorija kluba i pozitivna iskustva njegovih prijatelja koji su ranije nosili plavi dres imali veliki uticaj na odluku.

„Istorija kluba. Imao sam mnogo dobrih prijatelja koji su ranije igrali ovdje i o klubu su mi govorili samo najbolje stvari. Trenera poznajem pomalo i upoznat sam sa njegovim načinom rada. Uzbuđen sam zbog dolaska i prilike da postanem dio ove ekipe“, kazao je Amerikanac.

Osvrnuo se i na kvalitet ABA lige, u kojoj je ranije imao priliku da igra.

„Očigledno je da liga raste sa dolaskom novih klubova, tako da iz godine u godinu postaje sve kvalitetnija“, ocijenio je Mejson.

Njegova očekivanja u novom klubu su jasna – što više pobjeda i doprinos ekipi u ostvarenju ciljeva.

„Želimo da pobjeđujemo što je više moguće, a ja ću kao igrač uraditi sve što je potrebno da do toga dođemo“, istakao je on.

Prilagođavanje novoj sredini trebalo bi da mu bude olakšano i zbog činjenice da već poznaje nekoliko saigrača.

„Poznajem Jogija, Džuvana i Džerija. Sa Džerijem sam već igrao u istoj ekipi, dok sam protiv Jogija i Džuvana igrao još na koledžu, tako da se odranije poznajemo“, otkrio je Mejson.

Na kraju, imao je i poruku za navijače Budućnosti, kojima se raduje upoznati.

„Srećan sam što sam ovdje. Jedva čekam da vas vidim i upoznam. Nadam se da ćemo donijeti mnogo pobjeda Budućnosti“, zaključio je novi plejmejker podgoričkog kluba.