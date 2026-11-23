Premijeri zemalja Višegradske grupe odbacili su prijedlog budžeta Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine. Traže zaštitu kohezionih fondova, podršku poljoprivredi i sprečavanje dodatnih troškova za građane.

Izvor: Dati Bendo/European Commission

Premijeri zemalja Višegradske grupe – Poljske, Češke, Mađarske i Slovačke – ocijenili su da je najnoviji prijedlog budžeta Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine neprihvatljiv, poručivši nakon sastanka u Bratislavi da predstoje teški pregovori.

Prijedlog je predstavio predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta, a lideri zemalja centralne Evrope smatraju da je potrebno dodatno usaglašavanje prije postizanja konačnog dogovora.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da sve četiri članice Višegradske grupe imaju isti stav.

– Dug je put do bilo kakvog dogovora. Austrija ima isti stav – rekao je Fico.

Zajednički nastup u pregovorima

Fico je najavio da će Poljska, Češka, Mađarska i Slovačka zajednički nastupati u predstojećim pregovorima o budžetu EU.

Riječ je o zemljama koje iz evropskog budžeta dobijaju više sredstava nego što u njega uplaćuju, zbog čega im je posebno važno očuvanje postojećih mehanizama finansiranja.

Njihovi prioriteti biće koheziono finansiranje namijenjeno siromašnijim regionima i podrška poljoprivredi.

Poljski premijer Donald Tusk naglasio je da njegova zemlja neće prihvatiti budžetska rješenja koja bi negativno uticala na cijene energije, socijalnu stabilnost ili bezbjednost.

Tusk je poručio da neće podržati nijednu verziju budžeta EU koja bi dovela do poskupljenja energije, ozbiljnih socijalnih troškova ili slabljenja odbrambenih sposobnosti Poljske i drugih zemalja na istočnom krilu.

Češka traži odvojeno finansiranje Ukrajine

Češki premijer Andrej Babiš ranije tokom dana ocijenio je da je predstavljeni prijedlog „apsolutno neprihvatljiv“.

On je istakao i da bi finansiranje Ukrajine trebalo da bude odvojeno od budžeta Evropske unije.

O budžetu ponovo na samitu EU

Lideri Evropske unije razmatraće Kostine prijedloge na samitu zakazanom za 26. i 27. novembar.

Cilj razgovora biće smanjenje razlika između zemalja koje najviše doprinose zajedničkom budžetu i onih koje iz njega koriste najviše sredstava.

Budžet EU predstavlja jedan od osnovnih izvora finansiranja brojnih oblasti privrede, od podrške poljoprivrednicima i razvoja novih tehnologija do finansiranja industrije i naučnih istraživanja.

(Mondo)