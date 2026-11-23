Danijel Alibabić je prošao kroz stravično iskustvo koje mu je zauvijek promijenilo odnos prema publici.

Izvor: MONDO

Pjevač Danijel Alibabić doživio je jeziv napad tokom jednog nastupa, kada mu je gost iz publike odgrizao dio uva. Iako je od traumatičnog događaja prošlo vrijeme, pjevač priznaje da posledice i dalje osjeća i da se od tada promijenio njegov odnos prema publici.

Nakon incidenta odlučio je da pravdu potraži na sudu i tužio muškarca koji ga je napao. O stresu koji je preživio, zdravstvenim komplikacijama i strahu koji je ostao nakon svega više puta je otvoreno govorio.

Napadač je tokom suđenja tvrdio da se zbog velike količine alkohola ne sjeća događaja, ali je na kraju osuđen na zatvorsku kaznu.

"Bio sam šokiran na suđenju što se taj čovjek ničega nije sjećao ili je bar tako rekao. Da nije imao nikakav povod, da je popio toliko alkohola, da je izgubio razum. Dobio je zatvorsku kaznu od šest ili osam mjeseci, nisam siguran. Imao sam želju da dođem na to suđenje, iako nisam morao, da pogledam tog čovjeka u lice. Prosto nismo životinje. Iskaz je zaista bolestan i nadam se da se nikad ništa slično neće desiti", ispričao je Danijel.

Jezive posljedice stresa i traume

Pjevač je priznao da mu je napad ostavio ozbiljne posledice, zbog kojih danas ima drugačiji odnos prema ljudima koji mu prilaze tokom nastupa. Otkrio je i da je nakon svega imao zdravstvene probleme.

"Imam gard kad mi neko na nastupu priđe. To je jedna stresna situacija koja se vjerovatno neće brzo riješiti. Nakon toga sam imao problem sa bradom, jedan dio mi je otpao sa lica od tog stresa. Kada sam izašao iz bolnice, odjednom sam počeo da se tresem", ispričao je pjevač.