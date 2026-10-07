Prodala kuću Novaku Đokoviću za 2,9 miliona eura, pa sagradila novu: Ćerka Verice Rakočević pokazala novu vilu

Elena Karaman sada je na Instagramu pokazala djelić svakodnevice iz svoje nove oaze.

Izvor: Instagram

Nakon razvoda od Jugoslava Karića, Elena Karaman odlučila je da život nastavi daleko od gradske gužve. Kuću na Kosmaju koju je ranije dijelila sa bivšim suprugom prodala je Novaku Đokoviću, a potom je u blizini pronašla novo imanje na kojem je sagradila svoj dom.

Dizajnerka namještaja sada je na Instagramu pokazala djelić svakodnevice iz svoje nove oaze. Na snimku se vidi kako orezuje biljke i uređuje zelenilo koje okružuje njenu kuću.

Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Elena je potom kamerom zabilježila i dio prostranog dvorišta, u čijem se središtu nalazi veliki bazen. Oko njega se prostire raskošno zelenilo, dok brojno drveće dodatno doprinosi utisku potpune izdvojenosti.

Sudeći po prizorima koje je objavila, ovdje je pronašla mir koji joj je bio potreban, daleko od gradske vreve i svakodnevnih obaveza.

Vila nosi posebno ime

Podsjetimo, Elena Karaman je nedavno otkrila je da se njena vila zove Nemetona.

"Posle rekordnih deset mjeseci ona je tu. Viđena i odsanjana u onom skrovitom ćošku moje mašte iz koga izviru svi moji projekti i kreativne priče. U tom unutrašnjem vrtu blagosloven AWEN-om (centralni princip Druidne tradicije i podrazumijeva božansku inspiraciju ) nastao je i bio podržan vidljivim i nevidljivim silama i ovaj projekat našeg novog doma, našeg ličnog svetilišta", napisala je Elena tada.

Jelena i Novak Đoković su sadašnje imanje na Kosmaju koje se prostire na nekoliko hektara kupili od članova porodice Karić. Tačnije, od Elene i Jugoslava, koji su nakon razvoda odlučili da kuću u kojoj su živjeli prodaju za 2,9 miliona eua. Elena se tada tom prilikom oprostila od svog doma.

"Opraštanje od kuće koju sam nekada davno odsanjala i donijela u stvarnost. Od zemlje na kojoj sam naučila toliko toga, koja mi je donijela iscjeljenje, uvide i povezala me s mojim autentičnim bićem i višom svijesti. Mazile smo se, čuvale, ona mene, ja nju. Šaputale snove, prizivale i puštale u etar molitve... Za lično i kolektivno dobro."