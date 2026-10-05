Srpski teniser Novak Đoković ima težak put do finala u Šangaju, kao da je u pitanju grend slem turnir.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković boriće se danas od 13 sati za finale Pekinga protiv Danila Medvedeva, potom ga u potencijalnom finalu čekaju Hubert Hurkač ili Aleks de Minor, a onda za njega opet nema odmora. Odlučio je da igra i masters u Šangaju, tako da će ostati u Kini, gdje ga čeka zaista jedan strašan žreb.

Đoković je ispao iz najboljih deset na ATP listi i zbog toga su i žrebovi nemilosrdni prema njemu u poslednje vrijeme, ali ono što je dobio u Šangaju zaista može da se stavi u koš sa "grend slem" izazovom, ono što ga uvijek posebno motiviše.

S kim Đoković igra u Šangaju?

Vidi opis Žrijeb kao da je za grend slem: Novak Đoković dobio nikad teži put u Šangaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Novak Đoković je završio u istoj polovini žreba u kojoj su Zverev i Šelton, a tu je još nekoliko "mina" na putu ka finala - gdje je projektovan naravno Karlos Alkaraz, pošto Janika Sinera neće biti u Kini. Evo kako bi mogao da izgleda put Novaka Đokovića ka finalu Šangaja:

1. kolo - slobodan

2. kolo - Hurkač

3. kolo - Muzeti

4. kolo - Tijafo/Fokina

četvrtfinale - Šelton/Mešnik

polufinale - Zverev

finale: Alkaraz

Osim Đokovića, Srbija će imati još dvojicu predstavnika u Šangaju. Miomir Kecmanović će u prvom kolu tako igrati protiv Šoa Šimabukuroa (Japan), a ako ga pobijedi ide odmah na Jakuba Menšika. S druge strane, svježi "mladoženja" Hamad Međedović igra protiv Tijaga Agustina Tirantea, koji je nedavno pobijedio Đokovića. Žrijeb mu nije bio naklonjen jer odmah posle njega može na Rafaela Hodara.

Kako je Đoković igrao u Šangaju?

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Novak Đoković želi dobar rezultat u Šangaju pošto je odlučio da ove sezone igra na završnom mastersu u Torinu, što će reći da mu je potrebno dosta bodova do kraja godine. Đoković brani 400 iz Šangaja iz prošle sezone, pošto je poražen u polufinalu od Valentana Vašeroa, kasnijeg osvajača ovog turnira.

Đoković je inače osvajao četiri puta ovaj masters, poslednji put 2018. godine. Podsetimo, taj turnir se nije održavao od 2020. do 2023.