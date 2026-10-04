Novak Đoković nastavlja pohod na rekordnu sedmu titulu na turniru u Pekingu.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je bio bolji od drugog igrača svijeta Aleksandra Zvereva sa 4:6, 6:4, 6:4. Sada se nalazi na dva koraka od rekordne sedme titule na omiljenom terenu, a u borbi za finale igraće protiv Danila Medvedeva.

Srpski as neće imati mnogo vremena za odmor, pošto je polufinale na programu u ponedjeljak od 13 časova. Rus je nekoliko sati ranije završio svoj meč, kada je savladao Arhentinca Franciska Serundola u dva seta.

Medvedev već najavio meč

Medvedev i Đoković su se do sada sastajali 15 puta i najbolji svih vremena vodi sa ubjedljivih 10-5. Rus je Srbinu nanio jedan od najtežih poraza u karijeri na US Openu 2021. godine, kada ga je spriječio da osvoji kalendarski slem.

Ipak, Novak je uspio da uzvrati istom mjerom dvije godine kasnije, pa smo na US Openu 2023. godine gledali njihov posljednji okršaj.

Nekadašnji grend slem šampion se raduje novom okršaju sa Đokovićem i već je najavio njihov novi međusobni duel.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

"Igrao sam dosta takvih mečeva neću biti previše uzbuđen ili previše pod stresom, uvijek je zabavno igrati protiv ovih momaka. Novak je lud, on je star - nećemo da se lažemo, ali još uvijek može da igra jako dobro, možda malo lošije nego kad je osvajao tri grend slema godišnje. Ali i dalje je jako težak rival", rekao je Medvedev poslije pobjede protiv Serundola u četvrtfinalu.