Srpski teniser Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva.

Izvor: Ju Huanzong / Xinhua News / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je poslije spektakularnog preokreta savladao drugog igrača svijeta Aleksandra Zvereva sa 4:6, 6:4, 6:4. Tako je vezao 32. pobjedu i oborio rekord muškog tenisa, a nije zanemarljiv ni finansijski momenat.

Turnir iz Serije 500 ove sezone ima nagradni fond od 4.089.385 dolara, a srpski as će za plasman u polufinale zaraditi 219.925 dolara. Ukoliko stigne do finala, poraženom igraču slijedi 411.480 dolara, dok pobjednik turnira dobija 764.750 dolara.

Šta je sve zaradio Novak?

Novac nikada nije bio u prvom planu, a ključnih je 200 ATP bodova koje je Novak osvojio plasmanom u polufinale i dodatno se približio povratku u Top 10. Računica je jasna, ako pobijedi Medvedeva, vraća se među najboljih 10, a u najboljem slučaju mogao bi i do osme pozicije, ali za to je potrebno da mu se poklope i drugi rezultati.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Ima Srbin još jedan cilj do kraja godine, a to je plasman na Završni turnir u Torinu. Ukoliko bi osvojio pehar u Pekingu i zabilježio dobar rezultat u Šangaju ili Parizu, mogao bi da se nađe među najboljih osam u sezoni.

Kada je riječ o rekordima i dostignućima, fali mu još jedna pobjeda da izjednači rezultat legendarne Monike Seleš koja je vezala 33 pobjede na Australijan Openu, a ako želi da sruši svog idola, moraće do titule na omiljenom terenu i pred omiljenim navijačima.

Đoković neće imati mnogo vremena za odmor, pošto je polufinale na programu u ponedjeljak od 13 časova. Medvedev je nekoliko sati ranije završio svoj meč, kada je savladao Argentinca Franciska Serundola u dva seta i imaće potencijalnu prednost u borbi za finale.