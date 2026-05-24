Novak Đoković sa ćerkom Tarom trčao po šljaci u Parizu.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković imaće priliku da na Rolan Garosu osvoji 25. grend slem titulu, ali to neće biti nimalo lak poduhvat. Zbog problema sa povredama i nešto slabijeg povratka u formu Đoković je odigrao samo jedan meč na šljaic ove godine i tom prilikom poražen je od Dina Prižmića. Zbog toga su veoma važne pripreme u Parizu.

Đoković je nakon stizanja u glavni grad Francuske imao priliku da odradi nekoliko treninga, a sa jednog od poslednjih stiže veoma zanimljiv snimak. Novak Đoković je na kraju treninga trčao krugove na terenu sa svojom ćerkom Tarom, što je vrsta treninga kakvu do sada nismo viđali od najboljeg srpskog sportiste.

Novak je trčao u laganom ritmu i nije se ni trudio da sustigne Taru, a publika je bila oduševljena ovom scenom. Čulo se kako navijaju oni koji su gledali Đokovićev trening u Parizu, a tribine su bile poprilično pune iako je ovo bio samo uvod u Novakov nastup na drugom grend slemu sezone.

Podsjećamo, Novak Đoković će u nedelju popodne početi pohod na 25. grend slem titulu, odnosno četvrti Rolan Garos u svojoj karijeri. Prvi rival biće mu domaći teniser Đovani Mpeši Perikar. Reč je o izuzetno visokom teniseru razornog servisa koji može da napravi mnogo problema igračima iz svetskog vrha, ali mu šljaka nije omiljena podloga.