Umjesto da kaže šta tačno zamjera Sineru, Medvedev je u sve upleo Novaka Đokovića.

Janik Siner se plasirao u finale Mastersa u Rimu pošto je danas u nastavljenom meču protiv Danila Medvedeva uspio da "završi" posao. Siner je slavio 6:2, 5:7, 6:4, ali se mora reći da je uoči prekida zbog kiše - Italijan imao ogromnih problema i ponovo se postavlja pitanje njegove "zaštićenosti" u odnosu na druge tenisere.

Tako je zbog grčeva dobio medicinski tajm-aut, što je najstrože zabranjeno i to je Medvedev pokušavao da ukaže, dok Peneta tvrdi da je najbolji teniser svijeta imao "napad panike" i nije prvi put da prolazi kroz krizu na terenu.

Zbog toga je i Medvedev poslije meča upitan za Sinerove probleme: "On ima ove krize s vremena na vrijeme. Imao je jednu i protiv tebe na Vimbldonu prije par godina. Šta misliš o tome? On je veoma težak protivnik. Da li vi u svlačionici pričate o tome - ne ti i Janik Siner, nego ostali momci - i pitate se šta se dešava kada se on ne osjeća dobro?"

"Ne, definitivno ne pričamo o tome u svlačionici, jer pokušavamo, mislim, da ne diskutujemo tenis na taj način. Kad kažem ‘tenis u svlačionici’, mislim da ne gledamo meč i ne kažemo: ‘Vidi mu bekhend, baš je loš, svi treba tu da igraju.’ Ja bar o tome nisam pričao ni sa kim", rekao je Rus i počeo da hvali Italijana: "Veoma je teško igrati protiv njega. Da bi osvojio poen, moraš da odigraš mnogo udaraca. Ja pokušavam da osvajam poene, pa zato i igram mnogo udaraca."

Istakao je Medvedev da su takvi fizički problemi uobičajeni i da ih i sam ima: "Kad god igram protiv Novaka, pomalo je isto. Novak je mnogo puta imao fizičkih problema protiv mene. Da li je bilo još nekih igrača? Mislim, recimo Rafael Nadal - protiv njega sam se ja fizički mučio. Ali priča je ista. Igrali smo mnogo udaraca jer je to i moj stil igre. Ne mislim da tu ima nečeg više."

"Opet, kad god je neko dovoljno dobar da parira Janiku u razmjenama sa osnovne linije - jer nema drugog načina da ga pobijedi - obojica će se mučiti. Vidjeli smo u Monte Karlu, mučio se, ali je pobijedio. To što se muči nije problem da pobijedi. Jedina šansa koju imaš je da igraš razmjene od 30 udaraca i pokušaš da ih dobiješ. Onda ćete se obojica mučiti", zaključio je svoje izlaganje Rus na ovu temu.

Šta je rekao Siner?

Pred finale sa Kasprom Rudom, u kome Siner može da dođe i do posljednjeg mastersa koji mu fali u kolekciji, objasnio je i šta se desilo sa njim protiv Danila Medvedeva.

"Malo sam se mučio sa snom noćas. To je bila situacija u kojoj se još nisam našao - da moraš da završiš meč kada si praktično već na izmaku snage. Odeš da spavaš, a ne znaš šta te čeka sljedećeg dana. Da, mislim da je normalno da se ne osjećamo svakog dana 100 odsto. Pokušao sam da igram sa najboljom energijom koju sam imao", rekao je Siner i dodao:

"Juče me je dovelo do tačke na kojoj sam danas bio. Danas sam veoma srećan što sam završio meč."