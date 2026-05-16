Janik Siner je uspio da istjera svoje sa Oreli Tort i sada će se nastaviti polufinale Rima protiv Danila Medvedeva.

Janik Siner uspio je da u Rimu dobije ono što je tražio. Kada mu je postalo teško u meču protiv Danil Medvedeva, nakon povraćanja i grčeva, poslije medicinskog tajm-auta insistirao je da duel bude prekinut – i to se na kraju dogodilo.

Pri rezultatu 4:2 za Sinera počela je kiša, a tokom gema u kojem je Medvedev imao prednost, Italijan je prišao sudiji Oreli Tort i zatražio prekid meča zbog navodne opasnosti od proklizavanja na liniji terena.

Iako mu je sutkinja objasnila da pravila nalažu nastavak igre, Siner je odbio da nastavi meč. Nakon konsultacija sa supervizorom, Oreli Tort je obavijestila Medvedeva da mora da napusti teren, što je Rus prihvatio uz samo jedno slijeganje ramenima.

Sada će prvi finalista, Kasper Rud, koji je ubjedljivo savladao Lučano Darderia u prvom polufinalu, čekati nastavak meča zakazan za 15 časova.

Do tada će Siner imati vremena da se oporavi i pripremi za završnicu duela pred domaćom publikom.

Medvedev i Siner će nastavak čekati nakon završetka mečeva muškog dubla, dok će njihov duel biti odigran prije ženskog finala između Koko Gof i Elina Svitolina.