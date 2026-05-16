Italijanski teniser Janik Siner zaobišao je pravila tokom polufinala sa Danilom Medvedevim u Rimu.

Izvor: Tennis TV/Screenshot

Polufinalni meč između Janika Sinera i Danila Medvedeva na Mastersu u Rimu prekinut je zbog kiše i biće nastavljen u subotu. U trenutku prekida igre bilo je 1:1 u setovima, dok je Italijan u trećem odlučujućem setu imao brejk prednosti.

Ovaj duel bio je i te kako tenzičan, a Medvedev je poludio tokom drugog seta jer je Siner zaobišao vrlo dobro poznato tenisko pravilo.

Prvi teniser svijeta vidno se mučio na terenu, tražio pomoć fizioterapeuta, ali to ne bi bilo ništa čudno da nije „odglumio“ povredu. Naime, Janik je imao problem sa grčevima, za šta nije dozvoljeno tražiti medicinski tajm-aut, ali je on to učinio. Ovo je žestoko razbjesnilo ruskog tenisera koji je ušao u raspravu sa sudijom.

„Kada pozovemo fizioterapeuta zbog grčeva, ne dobijamo kaznu?“, rekao je Medvedev dok je Siner dobijao masažu.

️ Daniil Medvedev: “When we call the physio for cramps, we get fined?”



“Special treatment???”pic.twitter.com/p3iGbYu3aj — SK (@Djoko_UTD)May 15, 2026

Iako ne može da se potvrdi da li je Siner imao grčeve ili ne, Džejmi Marej, koji je prenosio meč na „Skaj sportsu“, stao je na stranu Medvedeva.

„On se u suštini liječi od grčeva, masiraju mu se kvadricepsi. To se često dešava, očigledno, lično se ne slažem sa tim. Sada mu se masira i drugi kvadriceps, tako da je teško objasniti da imate dva povrijeđena kvadricepsa i da to nije grč dok pijete sok od kiselih krastavaca“, rekao je Britanac i nastavio:

„Igrači to iskorišćavaju svake nedjelje, to nije jedinstvena situacija. Medvedev zna šta se dešava, svi znaju šta se dešava.“

Inače, sok od kiselih krastavaca dobro je poznato sredstvo za ublažavanje grčeva, a Siner ga je sada transparentno koristio. Ovo će ostati veliko pitanje za ATP — zašto su neki igrači konstantno privilegovani, dok bi oni nižerangirani za ovo dobili kaznu...