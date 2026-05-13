Rafa Nadal se hitno oglasio na društvenim mrežama i poručio da se ne kandiduje za predsjednika Real Madrida

Izvor: A. PÃ©Rez Meca / Zuma Press / Profimedia/PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nastavlja se bura u Real Madridu, strasti se ne smiruju. Posle kontroverzne konferencije predsjednika Florentina Pereza krenuo je još veći haos. Već se spominju imena protivkandidata i u svim tim spekulacijama našao se i Rafael Nadal. Zbog toga je odlučio da se hitno oglasi.

"Pročitao sam tekstove o tome da sam potencijalni kandidat za predsjednika Reala. Želim da objasnim da su ti tekstovi netačni", poručio je Nadal na društvenim mrežama.

Bilo je prilično jasno da se legendarni španski teniser neće tek tako uključiti u rad u fudbalu, posebno ne za takvu poziciju. Sada je stigla i potvrda direktno od njega. Ujedno bi to trebalo da znači i da će Perezu rival da bude španski biznismen Enrike Rikelme kog podržava i Peđa Mijatović.