Španski biznismen Enrike Rikelme želi da preuzme Real Madrid i čini se da ima izdašnu podršku bivšeg fudbalera "kraljevskog kluba" Predraga Mijatovića

U Real Madridu spremaju se predsjednički izbori, pošto je Florentino Perez pokrenuo izbornu proceduru za predsjednika kluba. Pažnja koja je uperena ka klubu ne jenjava, bila ona vezana za rezultate na terenu, dramu u svlačionici ili dešavanja u rukovodstvu. Čini se da legendarni Perez prvi put ima kandidata koji je izazvao veliku pažnju u Španiji. Riječ je o Enrike Rikelmeu (37), mladom preduzetniku, a kako stvari stoje u čitavo dešavanje djelimično je upleten i Predrag Mijatović.

"Marka" je na dan puštanja ove informacije u medije objavila zajedničku fotografiju baš Enrikea Rikelmea i Predraga Mijatovića sa jednog skupa, uz napomenu da Rikelme najozbiljnije namjerava da postane predsednik najvećeg kluba na svijetu.

Enrike je izgradio ime u sektoru obnovljive energije. Španski mediji ga često nazivaju "Kraljem sunca", prije svega zbog uspeha kompanije "Cox Energy" koju vodi, jedne od najpoznatijih firmi u oblasti solarne energije.

Ko je Enrike Rikelme?

"Poslednjih nedelja, u medijima posvećenim finansijama širom svijeta piše se o Rikelmeu, mogućem kandidatu za mjesto predsjednika Reala. Prvi povod za to je kupovina meksičke kompanije Iberdrola za oko četiri milijarde dolara, a drugo je rekordna emisija obveznica u Sjedinjenim Državama, u vrijednosti od dvije milijarde dolara. Dio je liste najuticajnijih ljudi na svijetu kada je u pitanju borba protiv klimatskih promjena", piše čuveni španski list.

Iberdrola je meksička podružnica španske kompanije Iberdrola koja se bavi proizvodnjom i prodajom električne energije, naročito iz obnovljivih izvora - vjetroelektrana i solarnih elektrana u Meksiku.

Rikelme ima 37 godina, poreklom je iz Alikantea, a iako danas najveći dio vremena provodi u Meksiku, sa Real Madridom je povezan dugi niz godina. Član kluba je više od dvije decenije, dok njegova porodica ima istoriju u upravljačkim strukturama "kraljevskog kluba", jer je njegov otac svojevremeno bio dio uprave tokom mandata Ramona Kalderona. Upravo mu to otvara mogućnost da se kandiduje za predsjednika Reala.

Ambicije nije skrivao ni ranije. Još prije nekoliko godina nagoveštavao je da želi da se uključi u vođenje madridskog giganta, ali sada prvi put djeluje da je spreman da napravi konkretan korak. Prema pisanju španskih medija, Rikelme želi drugačiji pravac razvoja kluba i model upravljanja koji bi se razlikovao od ere Florentina Pereza.

Kakve veze ima Predrag Mijatović?

Kako se u medijima navodi, Rikeleme je u odličnom odnosu sa legendama kluba, a Mijatović je jedna od njih, prije svega kao strijelac gola za čuvenu titulu prvaka Evrope 1998. godine, osvojenu u Amsterdamu. Bila je to čuvena "La Septima".

Tvrdi se da uz Mijatovića, Rikelme uživa poverenje bivšeg golmana i kapitena, Ikera Kasiljasa, a na nedavno proslavljenom rođendanu viđeni su i Serhio Ramos, Fernando Sanz i Miger Tores. Čitavoj priči pristupio je i Predrag Mijatović. Preciznije, potpredsjednik Partizana je navodno organizovao događaj 18. aprila, na kojem se našao Rikeleme i koji je eventualni budući predsjednik iskoristio da bi se približio članovima kluba. Navodno je događaju prisustvovao i Fernando Sanz, nekadašnji predsjednik Real Madrida.

Perez je godinama bio vladar bez premca u Real Madridu, ali su sada problemi "kraljevskog kluba" očigledni. Dešavanja na terenu i van njega pokazuju da je klub u krizi, pa je izgubljena titula u domaćem šampionatu i još jedna "sušna sezona" samo dokaz da je u Realu ipak dogorjelo za promjenu.