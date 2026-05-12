Florentino Perez je uspio da ubijedi Žozea Murinja da se vrati u Real Madrid i to usred El Klasika.

Prvi čovjek Real Madrida Florentino Perez imaće jako težak zadatak ovog ljeta da okrene situaciju u "kraljevskom klubu" za 180 stepeni. Već dvije godine je Real Madrid bez trofeja u Španiji, nije osvajao ni Ligu šampiona u tom periodu i bio je daleko od tog pehara, a atmosfera u klubu je gora iz dana u dan.

Tuče igrača su postale normalnost, navijači su okrenuli leđa Kilijanu Mbapeu, a rezultati su katastrofalni, tako da nije bilo nimalo prijatno gledati kako Barselona u "El Klasiku" slavi šampionski pehar.

Već tokom utakmice Florentino Perez je zbog toga zvao Žozea Murinja i pokrenuo je završne pregovore oko njegovog povratka na stadion "Santijago Bernabeu". Perez vjeruje da je Murinjo jedini trener koji može da pokrene Real Madrid nakon ovog lošeg perioda u kome su njime upravljali neiskusni treneri - Ćabi Alonso i Alvaro Arbeloa - tako da vjeruje da je potreban "stari vuk" koji zna kako sa velikim igračima.

Toliko je Perez bio ljut kako je igrao Real Madrid protiv Barselone na "Kamp Nou" da nije čekao ni kraj utakmice, nego je već pri 2:0 u 18. minutu (Rašford i Tores) morao da "okrene" Murinja i da nastavi sa ubjeđivanjem.

Za sada, navodi se da je Murinjo pristao na povratak, ali pod jasno definisanim uslovima. Prvi je da ima najveći uticaj na slaganje tima tokom ljetnog prelaznog roka i da odlučuje o pojačanjima, dok je takođe tražio da ima apsolutni autoritet nad svlačionicom i ne želi da mu bilo ko utiče na građenje atmosfere i discipline.

"Spakuj kofere i vrati se u Madrid", navodno je rekao Perez poslije ovih riječi, tako da se očekuje obnavljanje saradnje koja je bila prethodni put burno završena, vodio je od 2010. do 2013. "kraljevski klub".

S njim je osvojio domaće prvenstvo, Kup Kralja i Superkup Španije.