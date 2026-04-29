Italijan Janik Siner još uvijek je daleko od rekorda Novaka Đokovića iako iza sebe ima zavidan niz pobjeda.

Izvor: Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner ima otvoren put do nove titule u karijeri. Rival u četvrtfinalu Mastersa u Madridu mu je mladi Španac Rafael Hodar i ukoliko prvi "reket" svijeta uspije da prebrodi ovu prepreku, nastaviće nestvaran pobjednički niz. Osim što juri rekord po broju vezanih pobjeda na Masters turnirima, trenutno je vezao 20 trijumfa na svim ATP događajima.

Ipak, rekord Novaka Đokovića mu je i dalje predaleko i moraće i više nego duplo da uveća broj trijumfa, ako želi da postane "besmrtan" u ovoj kategoriji.

Kako je Karlos Alkaraz morao da se povuče zbog povrede, a upitan je njegov nastup i na Rolan Garosu, Italijan bi mogao i te kako da profitira.

Siner je na pragu da nadmaši sopstveni rekord po broju pobjeda (26), ali više nisu daleko ni ostali teniski velikani. Ukoliko Siner pobijedi u Madridu, to bi niz od 23 uzastopne pobjede, a onda bi u Rimu mogao da prebaci famoznu brojku 26. Ako bi slavio na domaćem terenu niz bi se produžio na 29.

Ko je rekorder?

Da bi se plasirao na listu 10 najboljih, Siner treba da ostvari 35 uzastopnih pobjeda, što bi ga izjednačilo sa Rodžerom Federerom iz 2005. i Tomasom Musterom iz 1995. godine. Siner bi mogao da dostigne taj broj ako pobijedi u svakom meču od sada do polufinala Rolan Garosa. Pobjeda u finalu bi ga dovela na 36. mjesto i izjednačila sa rezultatom Džimija Konorsa iz 1975. godine.

Najduži niz pobjeda u Open eri pripada Bjornu Borgu, koji je ostvario niz od 49 uzastopnih pobjeda 1978. godine. Što se tiče ovog vijeka, najduži niz pobjeda pripada Novaku Đokoviću 2010. godine, koji je bio neporažen 43 puta.

(MONDO)