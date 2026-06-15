Ostoja Mijailović priznao je da je Partizan napravio veliku grešku kada je doveo Džabarija Prkera.

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Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović oglasio se o situaciji sa Džabarijem Parkerom koji se ne vraća u Humsku. Amerikanac želi da ostane u Huventudu gdje je posljednjih nekoliko mjeseci proveo na pozajmici, a kako će se dvije strane "obračunati"?

Parker ima važeći ugovor sa crno-bijelima do kraja sljedeće sezone i njime mu je garantovana plata od 2,5 miliona evra. Dio plate u proteklom periodu su mu isplaćivali Španci, ali je njegov ugovor svakako predstavljao ogroman trošak za Partizan.

Trenutno se radi na pronalaženju rješenja, pošto nijedna strana nije zainteresovana za nastavak saradnje.

"Naš stav po tom pitanju je potpuno jasan – želimo da pronađemo rješenje koje će biti u interesu kluba i da tu situaciju zatvorimo. U prethodnoj sezoni taj ugovor je predstavljao značajno finansijsko opterećenje za Partizan, sa troškom većim od tri miliona evra. Određene odluke iz prošlosti pokazale su se kao manje uspješne nego što smo očekivali, ali odgovornost rukovodstva nije da se vraća unazad, već da pronalazi rješenja za izazove koje je naslijedilo ili stvorilo. Fokusirani smo na to da ovu situaciju riješimo na najbolji mogući način i da nastavimo sa izgradnjom konkurentnog i finansijski stabilnog Partizana", izjavio je Mijailović za "Mozzart Sport".

Kako smo već pisali, Parker želi da ostane u Huventudu i spreman je da igra za manju platu, dok je još uvijek nejasno da li će ugovor biti raskinut ili će Amerikanac tražiti novac za posljednju godinu ugovora.