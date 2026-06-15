Milenu Dravić ostavili obješenu na kapiji na Senjaku: Otkriveni stravični detalji, pomodrela i ostala bez daha

Čuvena glumica otkrila je jednom prilikom detalje sa snimanja filma "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji", koje je umalo moglo kobno da se završi

Izvor: printscreen/youtube/LJUBAV TRAJE DUGO

Karijeru čuvene Milene Dravić obilježile su brojne maestralne uloge, no, mnogi ne znaju i da se glumica zbog pojedinih našla u direktnoj opasnosti.

Tako je svojevremeno otkrila nepoznate detalje sa snimanja filma "Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji" reditelja Bate Čengića, koji je nastao po istoimenom romanu Bore Ćosića.

Zbog svoje satirične prirode i parodije na tadašnji politički sistem, film je ubrzo zabranjen i nikada se nije našao u bioskopskoj distribuciji.

U ovom ostvarenju koje prikazuje priču o revoluciji iz 1945. godine, Milena je tumačila ulogu Djevojke, a jedna od scena lako je mogla da ima tragičan kraj.

- Imala sam jednu scenu gdje su me objesili o kapiju, divnu kapiju na Senjaku - pričala je Milena.

- E sad, vezali su me ispod ruku i objesili. Snimana je iz parka preko puta. I, kad je snimanje završeno, spakovaše se i odoše. A ja ostadoh da visim, počela sam bila već da plavim… vidim, odo' ja. Naiđe neki čovjek, gleda me u čudu. Zabezeknut. Pita me, onako sav zbunjen: "Šta radite"? - ispričala je glumica.

Pogledajte kadrove iz filma:

Milena Dravić u "Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji" Izvor: YouTube

Ona je u tom trenutku, boreći se za vazduh, jedva uspjela da zatraži pomoć:

- Ja pokazah rukom u pravcu u kom su otišli, i nekako jedva promrmljah: "Filmska ekipa, kažite im da neko dođe da me spase".

Situacija je bila dramatična i ostavila je zdravstvene posledice, Milena je i na to gledala kao na sastavni dio svog glumačkog poziva i života.

Izvor: printscreen/youtube/YU Crni talas

- Dotrčaše ubrzo neki ljudi, spustiše me, jedva dođoh do vazduha.Bila sam pomodrela, imala sam posle komplikacije jer su mi kapilari pucali… Bata Čengić je uopšte bio jedan zahtjevan reditelj, i sve drugo što sam radila s njim, podrazumijevalo je teške scene. Ali i to je dio posla, a to će reći, bar u mom slučaju, i života - ispričala je svojevremeno Milena Dravić.