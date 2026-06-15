Na inicijativu Milutina Butorovića, predsjednika Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora, dana 10. juna započeta je koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata kao „Crni čarter“, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U zajedničkoj akciji, ističu, učestvovali su turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i uspostavljanja jednakih uslova poslovanja za sve subjekte koji posluju u skladu sa zakonom.

,,Tokom trajanja akcije izvršeno je ukupno 30 inspekcijskih nadzora. Utvrđeno je 13 nepravilnosti, izrečeno 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura. Posebno je važno istaći da je navedeni iznos novčanih sankcija rezultat otkrivanja nelegalnog poslovanja, odnosno aktivnosti koje su se odvijale u sivoj zoni i mimo zakonom propisanih obaveza. Time je još jednom potvrđena odlučnost nadležnih organa da se suprotstave nelegalnom radu i zaštite interese svih privrednih subjekata koji posluju zakonito", navodi se u saopštenju.

Iz Vlade ističu da su tokom sprovođenja kontrola i prikupljanja operativnih informacija, postupajući inspektori došli su do saznanja koja ukazuju na postojanje većeg broja luksuznih jahti koje se nelegalno izdaju u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva.

Prema prikupljenim informacijama, rezervacije za pojedina plovila vrše se putem kontakt telefona registrovanog u Londonu, što dodatno ukazuje na potrebu intenziviranja međuinstitucionalne saradnje i daljeg praćenja mogućih oblika prekograničnog i nelegalnog poslovanja u ovoj oblasti. Prema raspoloživim podacima sa tržišta, cijene dnevnog iznajmljivanja luksuznih jahti kreću se od približno 3.000 do čak 22.000 eura po danu, u zavisnosti od vrste i kategorije plovila. Imajući u vidu visinu ostvarenih prihoda, nelegalno obavljanje ove djelatnosti nanosi višestruku štetu državi, koja po osnovu neobračunatih i neplaćenih poreskih obaveza ostaje uskraćena za značajne budžetske prihode. Istovremeno, nelojalna konkurencija dodatno ugrožava privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom i uredno izmiruju svoje fiskalne obaveze", navodi se u saopštenju.

Akcija „Crni čarter“, dodaju, biće nastavljena i u narednom periodu, sa posebnim fokusom na suzbijanje sive ekonomije u oblasti iznajmljivanja plovila, unapređenje fiskalne discipline i jačanje bezbjednosti plovidbe.

,,Nadležni organi će nastaviti sa pojačanim kontrolama i preduzimati sve zakonom propisane mjere prema subjektima koji obavljaju djelatnost suprotno važećim propisima", navode.

Vlada je uputila poziv svim subjektima nadzora koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja plovila i pružanja usluga na moru da svoje poslovanje usklade sa važećim propisima i izvrše registraciju djelatnosti koju obavljaju.

,,Cilj nadležnih institucija nije represija, već uspostavljanje zakonitog poslovnog ambijenta u kojem će svi privredni subjekti imati jednake uslove za rad i mogućnost da svoju djelatnost obavljaju nesmetano, sigurno i u skladu sa zakonom", zaključuju iz Vlade.