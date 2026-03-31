Pet Keš vjeruje da slijedi period dominacije Karlosa Alkaraza i Janika Sinera i izdvaja potencijalne prijetnje.

Nekadašnji teniski as Pet Keš ne vidi baš blistavu budućnost "bijelog sporta" nakon što se Novak Đoković povuče. Prema njegovim riječima, teško da će bilo ko moći ozbiljnije da ugrozi dominaciju Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Ipak, izdvojio je dva imena kao potencijalne prijetnje...

Alkaraz i Siner su podijelili posljednjih devet grend slemova, dok je Đoković posljednji osvojio na US openu 2023. godine. Australijanac Srbina i dalje vidi kao prijetnju, iako će uskoro napuniti 39 godina.

"Ne mislim da postoji neko ko može da izazove ove momke, realno. Mislim da onaj koji može da izazove, možda ne nužno uvijek na grend slemovima, ali svakako postoji prijetnja, mislim, Novak, vidjeli smo to, on je još uvijek tu, on bi i dalje mogao biti prijetnja", kaže Keš i dodaje:

"Izdvojio bih Džeka Drejpera. Mislim da je on jedini, ima vatrenu moć, ima mentalni kapacitet. I upravo se vratio poslije duge pauze na drugom turniru, pobijedivši Đokovića, znate, Novak nije tako dosljedan kao što je nekada bio, ali i dalje brine ove momke."

Sve više se govori o Francuzu Arturu Filsu čiji je trener već neko vrijeme Goran Ivanišević.

"Mislim da je Fils odličan igrač. On je jedan od onih momaka za koje mislim da bi trebalo da se popnu na rang listi. Osim toga, govorimo o istim starim likovima. Govorimo o Zverevu i drugim momcima, ali mislim da će Siner i Alkaraz dominirati u naredne četiri godine", jasan je Keš.

Ko će biti uspješniji?

Na pitanje ko će osvojiti više velikih titula između Alkaraza i Sinera, nije mogao sa sigurnošću da da prednost nijednom od mladih asova.

"Mislio sam da bi Siner mogao imati dužu karijeru iz nekog razloga, zbog upona i padova koje ima Alkaraz. Međutim, kada je Karlos u usponu, on je nedodirljiv. Nikad se ne zna sa povredama, ali mislim da će Siner biti dosljedniji i imati dužu karijeru", kaže Australijanac i zaključuje:

"Ne znam ko će na kraju imati više. Vjerovatno Alkaraz, ali ne bi me iznenadilo da bude drugačije."

Alkaraz trenutno ima sedam grend slemova, dok Siner ima četiri.