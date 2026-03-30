Janik Siner je uspio da osvoji "Sanšajn dabl" bez izgubljenog seta, što nije pošlo za rukom ni Novaku. Ali mnogo toga drugog jeste.
Janik Siner je kompletirao "Sanšajn dabl". Nakon što je uspio da osvoji turnir u Indijan Velsu sada je u finalu Majamija pobijedio Jiržija Lehečku 6:4, 6:4 i tako je došao do druge titule.
Uspjelo mu je to bez izgubljenog seta, što niko do sada u istoriji nije uradio. Siner je osmi teniser sa "Sanšajn dablom" u karijeri, a do sada je samo Novak Đoković 2016. godine osvoio te dvije titule uz jedan izgubljen set.
Siner je u Indijan Velsu igrao po dva taj-brejka sa Žoaom Fonsekom i Danilom Medvedevom, ali je do finala uspio da u dva seta redom dobija Švrčinu, Šapovalova, Fonseku, Tiena, Zvereva i Medvedeva. U Majamiju je igrao samo dva taj-brejka, a redom je bez izgubljenog seta dobijao Džumhura, Mutea, Mikelsena, Tijafoa, Zvereva i sada Lehečku.
Šta nije uspio Janik Siner?
Iako je uspio nešto što nije uspio Novak, ipak ima mnogo toga u Americi da postigne što je već uradio Novak. Zapravo su samo Novak Đoković i Rodžer Federer više puta osvajali "Sanšajn dabl". Po jedan imaju osim Janika Sinera Džim Kurijer, Majkl Čeng, Marselo Rios, Andrea Agasi i Pit Sampras. Rodžer Federer ih ima tri, a Novak Đoković čak četiri.
Sa 24 godine Sineru je ovo sedmi osvojeni Masters dok ih je Rodžer Federer kao i Novak Đoković sa 24 godine imao 10, a Rafael Nadal čak 18.