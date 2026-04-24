Argentinac Huan Martin Del Potro vrlo dobro zna kvalitete "velike teniske trojke" i tvrdi da je rano stavljati predstavnike nove generacije Alkaraza i Sinera u istu ravan sa njima.

Nekadašnji teniski šampion Huan Martin Del Potro smatra da je rano da se Janik Siner i Karlos Alkaraz porede sa "velikom trojkom" koju su činili Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer. Argentinac je na svojoj koži osjetio moć trojice velikana, ali je zbog problema sa povredama posustao u rivalstvu sa njima.

Alkaraz i Siner su kombinovano osvojili posljednjih devet velikih turnira i niko od nove generacije ni ni blizu da im ugrozi dominaciju. Posljednji grend slem koji nije u vlasništvu Italijana i Španca je US Open 2023. godine gdje je slavio Đoković.

"Naravno, Karlitos i Janik igraju sjajan tenis. Oni su toliko dobri, igraju dobro na svim podlogama, što je veoma važno. Ali, ne mogu da ih poredim sa velikom trojkom. Ostali momci su, za mene, veoma posebni", rekao je Del Potro i dodao:

"Igrao sam cijelu karijeru sa njima. Znam koliko su dobri, koliko je bilo teško postići sve što su uradili za tenis. Takođe znam da Karlitos i Janik imaju veliku priliku da im se približe, jer je tenis sada otvoren, a oni igraju mnogo bolje od ostalih. Dakle, po mom mišljenju, imaju velike šanse da nastave da osvajaju velike turnire", jasan je bio Argentinac.

Svjestan je Argentinac da Novak ne može da se nosi sa više od deceniju mlađim kolegama, ali ima jako dobru strategiju za opstanak na ATP turu.

"Očigledno je da je njemu bolje od svih jasna situacija sa njegovim fizičkim mogućnostima, kako se osjeća kada igra tenis i koliko su Siner i Alkaraz jaki."

Ipak, upravo okršaji sa Sinerom i Alkarazom su mu glavna motivacija, tvrdi Del Potro.

"On je Đoković i u jednom meču ili na bilo kom turniru koji nije grend slem, njegove šanse za trijumf rastu. Poznavajući ga siguran sam da je jedina stvar koja ga interesuje, na bilo kome turniru, izazov da savlada Janika i Karlosa na istom takmičenju."

Još uvijek ne diže ruke od Novaka i vjeruje da može da ostvari šta god da mu je preostalo kao cilj do kraja karijere.

"Do sada, šta god je htio da uradi, on je i postigao, čak je osvojio i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Iako je to uradio u nevjerovatnom kontekstu kada mu je samo to ostalo da ostvari."