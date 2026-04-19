Mnoge zanima da li će Novak Đoković osvojiti još jedan grend slem prije kraja karijere, a Toni Nadal ističe da neće to uspjeti.

Iako Novak Đoković ne odustaje od velikih ciljeva, stručnjaci smatraju da će ih teško ostvariti

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i dalje ne odustaje od ambicija da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, kao i da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu. Ipak, sve je više onih koji sumnjaju da će srpski teniser uspjeti da ponovo podigne trofej na nekom od najvećih turnira.

Među njima je i Toni Nadal, stric nekadašnjeg tenisera Rafael Nadal, koji smatra da Đoković više nema kontinuitet potreban za pobjede protiv mlađih rivala.

"Teško mi je da vjerujem da može da osvoji još jedan grend slem. Pobijedio je Jannik Sinner u Australiji, ali ne i Carlos Alcaraz u finalu. Novak, koji je izuzetan, znao je to da iskoristi, ali nije u stanju da drži isti ritam dva sata protiv Alkaraza", rekao je Toni Nadal za Mundo Deportivo.

On ističe da problem nije u vrhunskom nivou igre koji Đoković i dalje može da dostigne, već u njegovoj sposobnosti da taj nivo održava tokom cijelog meča.

"Novak i dalje može da igra na visokom nivou, ali problem je da to traje. Protiv igrača kao što je Alkaraz nije dovoljno odigrati dobar set ili imati povremene bljeskove. Potrebno je održavati vrhunski nivo duže vrijeme, a tu vidim njegov najveći izazov", dodao je Nadal.

Podsjećanja radi, Đoković je rekorder po broju osvojenih grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji, a eventualnim 25. trofejom dodatno bi učvrstio svoje mjesto u istoriji svjetskog tenisa.