Kome je Novak Đoković odgovorio iz Dohe? Prilično je jasno na koje legende tenisa je mislio...

Novak Đoković više neće da ćuti, nema namjeru da bude "vreća za udaranje" i da sluša mnoge stručnjake i "eksperte" kako ga prozivaju i napadaju. Zato je objavio snimak magnetne rezonance poslije povrede koju je doživeo na Australijan openu. Povrede zbog koje je predao polufinale Saši Zverevu. Imao je ogromnu rupturu.

Bio je to odgovor svima onima koji su ga prozivali, koji su omalovažavali njegov uspjeh i pobjedu protiv Karlosa Alkaraza i onima koji su pričali da je sve to samo gluma. Pošto najboljem teniseru svih vremena i čovjeku koji je osvojio sve što može da se osvoji pada na pamet da glumi povredu u završnici nekog grend slema...

Sada im je u Dohi zapušio usta, pa neka svako od njih nekoliko puta razmisli prije nego što sledeći put kaže svoje stručno mišljenje na temu povreda i lekarskih pregleda. "Ne bih reagovao da nisu reagovale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mjere da se ljudi, da imaju dilemu, da prosto u pitanje dovode moj integritet i vjerodostojnost onoga što sam rekao da jeste, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilionski auditorijum koji ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osjetio potrebu da prosto odreagujem", poručio je Đoković.

Ko je sve napadao Novaka?

Ko je sve napadao Novaka ili bolje rečeno kome je Đoković odgovorio ovom izjavom? Nije u pitanju jedan izolovan slučaj ni samo jedna osoba, već njih nekoliko. i to su u pitanju velika teniska imena među kojima je prednjačio Džon Mekinro. Upravo je on prvi poveo hajku na Srbina. Čak je i rekao kako "ni Jelena Đoković nije znala za povredu"...

Mekinro je još tokom meča sa Alkarazom, kada je Novak i doživio rupturu mišića, pričao da je "sve to rutina i da Karlos ne treba da dozvoli da ga Đoković zavara na taj način". Imao je to mišljenje i prije meča sa Sašom, da bi tek poslije svega, kada je vidio snimak rupture i svega počeo da se pravda i da mu želi sve najbolje i da se što prije oporavi.

Ništa bolji nije bio ni Toni Nadal. Stric Rafe Nadala je kritikovao navijače koji su zviždali Novaku kada je predao meč Saši, pa je onda i on "pecnuo" Srbina na svoj način. "Postoji neko nepovjerenje prema Novaku, imao je on razne grimase i poteze u prošlosti koje je pravio kada je bio povrijeđen, zato postoji neko nepovjerenje. Vidjeli smo da to radi, zato postoje određene sumnje uvijek", istakao je Toni.

Prozivke i iz Italije

Za razliku od Mekinroa koji je bar na neki način uputio izvinjenje kada je vidio snimak Novakove povrede, to nije uradio Adrijano Panata. Italijan ne voli srpskog tenisera, ne čudi to previše jer konstantno brani Janika Sinera, ali je pretjerao u tome.

"Kakva povreda, dajte ljudi. Možda je imao mali grč. Znamo ga, znamo šta radi u ovim situacijama. Pokušao je, vidio da nema šanse protiv Zvereva i onda je predao", izgovorio je Panata tada iako je to bilo poslije snimka. I to je još rekao poslije predaje i to u momentu kada je Novak izgubio prvi set tek poslije taj-brejka i neizvjesne završnice. Ako je to znak da nije imao šanse...

Bilo je priča o tome da ga je prozivao i Boris Beker i da mu ni on nije vjerovao, ali Njemac je tada javno to demantovao. "Nikada nisam izrazio sumnju u ozbiljnost Novakove povrede. Vjerovatno je neko loše preveo sa njemačkog na engleski... On je za mene porodica od 2013. godine. Sve je u klikbejtovima ovih dana, a ne u činjenicama", poručio je Beker.

Bilo je naravno i sramotnih novinarskih tekstova i napada na Đokovića, tako da je vjerovatno djelimično i njima Đoković uputio te riječi iz Dohe...