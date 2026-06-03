Tragične vijesti potresle su sportsko novinarstvo, preminuo je Edin Avdić.

Izvor: MONDO

Tragične vijesti potresle su region - preminuo je Edin Avdić. Jedan od najboljih komentatora je preminuo, prenio je "Sport klub". Preminuo je u Sarajevu u 47. godini...

Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih komentatora i kolumnista na Balkanu. Poznat po prenosima košarkaških utakmica, kako evropskih tako i onih iz NBA lige. Započeo je i svoj podkast u kom mu je jedan od gostiju bio i najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić koji rijetko kada daje izjave.

Avdića mnogi smatraju jednim od najboljih sportskih komentatora na prostorima bivše Jugoslavije.