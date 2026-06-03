Dugogodišnji prvotimac Crvene zvezde Vladimir Lučić na meti poljskog kluba.

Izvor: MN Press

Krilni napadač Crvene zvezde Vladimir Lučić tokom prolećnog dela sezone io je na radaru Veljka Paunovića tokom okupljanja potencijalnih reprezentativaca koji igraju u Superligi. Zatim, selektor je Lučića poveo i na turneju pred Mundijal, na mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika. Pored toga, Lučić je imao i zapaženu ulogu u Zvezdi, pa ne čudi što se pojavilo interesovanje iz inostranstva za njega.

Kako prenosi portal "Mozzart Sport", Crvena zvezda je odbila ponudu Rakova. Poljaci su bili spremni da plate oko milion evra za novog reprezentativca Srbije, ali to nije zadovoljilo srpski klub - iako je utisak da u crveno-bijelom dresu Lučić nije uspui da ostvari svoj puni potencijal.

Nečega je falilo tokom mandata u Zvezdi, nije Vladimir Lučić bio plodonosan kao na pozajmicama u IMT-u i Čukaričkom, navijači su mu često zamjerali "jedan dribling više", ali je trkačkim sposobnostima pokazao da može da bude od koristi na najvišem nivou. I zbog toga je sasvim očekivano da "Lučke" karijeru nastavi van granica Srbije.

Specijalizovani sajt "Transfermarkt" procjenjuje ga na dva miliona evra, što je suma koju bi Crvena zvezda sigurno prihvatila. Ipak, realno je da se sa Poljacima nađe "negdje između", pa možda čak i malo više popusti kako bi Lučiću pomogla da napravi svoj prvi transfer u inostranstvo.

Tokom karijere u Crvenoj zvezdi Vladimir Lučić je odigrao 64 meča uz četiri gola i devet asistencija. Ranije je išao na pozajmice u Grafičar, IMT i Čukarički, bio je reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama, a zaigrao je i za seniorsku selekciju. Istina, u ovom prozoru kada je Veljko Paunović imao problema da sastavi tim.