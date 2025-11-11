Da li je Janik Siner napredna vezija Novaka Đokovića? Toni Nadal ne misli da je to blizu istine, odmah je sasuo Italijanima istinu u lice.

Novak Đoković je bez sumnje najveći svih vremena, ali u ljudskoj prirodi je da uvijek "traži nešto više i bolje". Tako se od pojave Alkaraza i Sinera priča da će jedan od njih dvojice, ako ne i obojica, nadmašiti rekorde koje je postavio, pa se već sada mogu čuti samo hvalospevi o njima.

U tome mnogi i pretjeruju. Zbog fantastične forme o Alkarazu već sada pričaju kao o naprednoj verziji Nadala, dok se za Sinera može čuti da je Đoković 2.0. Međutim, oni koji malo duže prate tenis znaju da to nije tačno...

Među njima je i Toni Nadal, dugogodišnji trener i inače stric Rafaela Nadala, koji je u razgovoru za "Gazetu delo Sport" odbacio takva poređenja i gotovo počeo da se smije: "Da li se slažem da je Siner napredna verzija Đokovića? Pa, Đoković je ipak malo kompletniji teniser", rekao je Toni Nadal.

"Siner ima možda jaču brzinu udaraca, a Nole malo više osjećaja. Obojicu karakteriše to što uvijek nameću visok ritam i imaju izuzetan osjećaj za kontrolu loptice, uz kretanje na izuzetno visokom nivou. Janik igra po vrlo jasno definisanom obrascu - od samog početka nameće veoma brz tempo, s kojim je svakome teško da parira", dodao je Nadal koji nije ostavio dilemu o tome ko je za njega bolji igrač.

Nadal kaže - Novak je najveći ikada

Znao je Toni Nadal tokom svih ovih godina da žestoko kritikuje Đokovića, ali uvijek je razmišljao zdravorazumski i bio je spreman da kaže i stvari sa kojima se danas neki ne slažu.

U razgovoru za Juronjuz iz prošle godine, objasnio je zašto je Novak Đoković najveći: "Ko je igrao najbolje? Federer? Ko je najbolji? Đoković, osvojio je više od drugih. Ko bi bio najbolji bez povreda? Moj rođak, Nadal. Ali, bio je povrijeđen, tako da je Đoković najveći", poručio je Toni Nadal.