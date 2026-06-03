Aerodromi Crne Gore saopštili su da će, zbog planirane višesatne obustave saobraćaja na putnom pravcu prema Aerodrom Podgorica, pokušati da sjutra organizuju alternativni prilaz preko kompleksa Plantaže.
Iz ACG su, imajući u vidu da će drumski saobraćaj prema i od Aerodroma Podgorica biti obustavljen sjutra u periodu od 10.30 do 17 časova, apelovali na putnike koji imaju letove u tom terminu da na aerodrom dođu ranije, prenosi Dan.
-ACG će, u saradnji sa Upravom policije i Plantažama, nastojati da u tom periodu obezbijede alternativni pristup Aerodromu Podgorica i okolnim mjestima preko komplesa Plantaža - kaže se u saopštenju.