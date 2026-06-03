Aerodromi Crne Gore saopštili su da će, zbog planirane višesatne obustave saobraćaja na putnom pravcu prema Aerodrom Podgorica, pokušati da sjutra organizuju alternativni prilaz preko kompleksa Plantaže.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Iz ACG su, imajući u vidu da će drumski saobraćaj prema i od Aerodroma Podgorica biti obustavljen sjutra u periodu od 10.30 do 17 časova, apelovali na putnike koji imaju letove u tom terminu da na aerodrom dođu ranije, prenosi Dan.

-ACG će, u saradnji sa Upravom policije i Plantažama, nastojati da u tom periodu obezbijede alternativni pristup Aerodromu Podgorica i okolnim mjestima preko komplesa Plantaža - kaže se u saopštenju.