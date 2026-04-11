Duel sa Farskim Ostrvima biće u znaku zahvalnosti legendama crnogorskog rukometa

Utakmica između Crna Gora i Farska Ostrva, koja se igra sjutra u okviru kvalifikacija za EHF Euro 2026, imaće poseban emotivni značaj za domaću publiku.

Kako je saopšteno iz Rukometni savez Crne Gore, to će biti veče u kojem će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnje reprezentativke Itana Grbić i Ivona Pavićević.

Dva važna imena crnogorskog rukometa biće ispraćena uz posebnu ceremoniju, tokom koje će im, uoči meča, biti uručeni prigodni pokloni kao znak zahvalnosti za sve što su pružile reprezentaciji.

"Za sve pobjede, emocije i nezaboravne trenutke koje su podarile crnogorskoj publici", poručuju iz Saveza, naglašavajući da je njihov oproštaj dodatni motiv da tribine budu ispunjene.

Navijači su pozvani da u velikom broju dođu u Bemax arena i na pravi način isprate rukometašice koje su godinama bile stub igre nacionalnog tima.

Ulaz na utakmicu je slobodan, a organizatori očekuju atmosferu dostojnu velikog oproštaja i još jednog važnog sportskog trenutka.