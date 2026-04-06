Ivona Pavićević odlučila je da završi svoje poglavlje u nacionalnom timu nakon bogate i uspješne karijere.

Izvor: RSCG

Pavićević je dres sa državnim grbom nosila sa posebnim ponosom, ističući da joj je upravo reprezentacija bila najveća čast.

“Nositi dres sa državnim grbom za mene je bila najveća čast i privilegija”, rekla je Pavićević za sajt RSCG.

Tokom godina provedenih u nacionalnom timu, bila je dio brojnih velikih utakmica, pobjeda i izazova koji su oblikovali i nju i ekipu.

“Tokom svih ovih godina, zajedno sa saigračicama prošla sam kroz mnogo lijepih trenutaka, velikih pobjeda, ali i izazova koji su nas činili jačima kao tim”, istakla je Ivona.

Posebno naglašava da su upravo zajedništvo i borba ono što će joj ostati u najjačem sjećanju iz reprezentativnih dana.

“Upravo ti trenuci zajedništva i borbe ostaju ono što ću najviše pamtiti iz reprezentativne karijere”, ističe Pavićević.

Odluka o oproštaju, kako kaže, nije bila laka, ali je donesena nakon dugog razmišljanja.

“Nakon dugog razmišljanja, odlučila sam da je vrijeme da stavim tačku na nastupe za reprezentaciju. Nije bilo lako donijeti ovu odluku, ali vjerujem da je prava u ovom trenutku”, izjavila je krilna igračica.

U dresu „lavica“ nastupila je na čak 11 velikih takmičenja, a najveći uspjeh ostvarila je 2022. godine kada je sa reprezentacijom osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, čime je još jednom potvrđena snaga crnogorskog rukometa na velikoj sceni.

Na kraju, Pavićević nije krila zahvalnost svima koji su bili dio njenog puta, ali ni emociju koja će je uvijek vezivati za reprezentaciju.

“Zahvalna sam svima koji su bili dio mog puta u nacionalnom timu i ponosna na sve što smo zajedno ostvarile.”

Iako završava igračku epizodu u reprezentaciji, jasno poručuje da će „lavice“ i ubuduće imati njenu podršku, piše CdM.

“Uvijek ću biti uz ‘lavice’ i sa posebnom emocijom pratiti njihove buduće uspjehe.”

Odlaskom Ivone Pavićević, reprezentacija ostaje bez još jedne iskusne igračice, ali i dobija trajnog navijača – nekoga ko je godinama bio simbol borbenosti i timskog duha na terenu.