Crnu Goru očekuju dueli sa Islandom, Njemačkom i Srbijom. Samo dvije selekcije izboriće plasman među osam najboljih.

Izvor: Profimedia

Rukometašice Crne Gore plasirale su se u drugu fazu Svjetskog prvenstva i prenijele su dva boda, što im ostavlja solidne šanse da se domognu četvrtfinala. U novoformiranoj grupi nalaze se Njemačka, Španija, Srbija, Crna Gora, Farska Ostrva i Island. Njemice startuju sa četiri boda, dok Srbija, Crna Gora, Španija i Farska Ostrva imaju po dva, a Island je bez bodova.

Crna Gora je imala idealnu šansu da pobjedom nad Španijom prenese četiri boda, ali je poraz značio i propuštenu priliku da se već tada otvori put ka četvrtfinalu. Ipak, atmosfera u timu ostaje optimistična.

„Loše smo ušli u utakmicu protiv Španije. Njihova duboka zona nam nije odgovarala u početku. Pokušale smo da uzvratimo sedam na šest, što smo uspjele. Odbrana nije bila na željenom nivou, dosta duela jedan na jedan smo izgubile. Zaslužena pobjeda Španije, ali smatram da smo u velikoj mjeri pomogle rivalu da stigne do nje“, poručila je Itana Grbić.

Ipak, istakla je da ekipa ostaje fokusirana na ono što slijedi:

„Moramo da izvučemo pouke i da pokažemo koliko možemo i vrijedimo u mečevima koji slede. Pokazale smo mnogo dobrih stvari u prvoj fazi. Španiju moramo da zaboravimo, borba za četvrtfinale se nastavlja, a kao i svi u državnom timu, vjerujem da smo kadre da stignemo do nokaut faze.“

Crna Gora prvu utakmicu u drugoj fazi igra protiv Islanda 2. decembra, zatim 4. decembra slijedi duel sa Njemačkom, dok je meč protiv Srbije zakazan za 6. decembar.

Crnogorske rukometašice danas putuju u Dortmund, gdje će od utorka do subote igrati mečeve glavne runde Svjetskog šampionata u Njemačkoj i Holandiji.

Porazom od Španije, “lavice” su smanjile šanse za plasman u četvrtfinale, ali prolaz u nokaut fazu nije nerealan.

Meč počinje u 18 sati.

Dva dana kasnije (četvrtak) u istom terminu izabranice Suzane Lazović namjeriće se na reprezentaciju Njemačke, koja je u najboljoj poziciji kada je riječ o borbi za četvrtfinale.

Glavnu rundu naša selekcija zavara u subotu utakmicom protiv Srbije od 15.30 sati.