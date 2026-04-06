Crna Gora će u posljednja dva kola kvalifikacija gostovati Portugalu i dočekati Farska Ostrva.

Srednji bek Itana Grbić i lijevo krilo Ivona Pavićević odlučile su da više ne igraju za reprezentaciju, saopštila je medijima selektorka crnogorskih rukometašica Suzana Lazović na prvom treningu uoči završnice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, piše Standard.

“One su odabrale da se posvete nekim drugim životnim stvarima, ali tu su mlade nade i budućnost je na njima. Vjerujem da će na ovom i svakom narednom okupljanju doprinijeti da nadoknadimo nedostatke koje smo možda imali”, istakla je Lazovićeva.

Itani je ovo drugi oproštaj od dresa sa državnim grbom. Prvi put se povukla nakon EHF Eura 2024. godine, potom se vratila za prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo, nedavno odigrala i dvomeč sa Islandom, ali je sada odlučila da ode, prenosi Standard.

Grbić i Pavićević, godinama jedne od važnijih članica našeg tima, sa „lavicama“ su osvojile bronzu na Evropskom prvenstvu 2022. godine.