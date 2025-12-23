Pavićević, koja igra na poziciji lijevog krila će predstavljati veliko pojačanje za Budućnost za narednu sezonu.

Izvor: ŽRK OTP Group Budućnost

Crnogorska reprezentativka, Ivona Pavićević vraća se u Podgoricu i od naredne sezone će opet nastupati za OTP Group Budućnost.

Iskusna crnogorska reprezentativka, rođena u Podgorici prije 29 godina, nakon aktuelne sezone u kojoj nastupa u Rumuniji, ponovo se vraća u glavni grad i klub u kojem je ostavila dubok trag.

Ovo će biti njen treći angažman u Budućnosti, čiji je dres nosila od 2015. do 2019. godine, kao i od 2020. do prošlog ljeta.

Pavićević iza sebe ima bogato iskustvo na najvećoj evropskoj sceni – devet sezona nastupala je u EHF Ligi šampiona u dresu Budućnosti, a u narednoj biće jedan od glavnih aduta crnogrskog kluba u najkvalitetnijem evropskom takmičenju.

Standardna je članica reprezentacije Crne Gore, sa kojom je osvojila bronzanu medalju na EHF Euro 2022, a važnu ulogu u državnom timu imala je i na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu na kojem je Crna Gora osvojila 8. mjesto.

"Povratak Ivone Pavićević predstavlja snažan iskorak u jačanju ekipe i dodatnu potvrdu ambicija ŽRK OTP Group Budućnost u EHF Ligi šampiona naredne sezone", saopštili su iz Budućnosti.