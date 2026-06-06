3. puk specijalnih jedinica ukrajinske vojske uspostavio djelimičnu vazdušnu kontrolu nad dijelom Krima.

Izvor: Ukraine's 3rd Special Operations Forces Regiment

Pripadnici 3. puka specijalnih jedinica ukrajiske vojske uspostavili su navodno vazdušnu kontrolu nad dijelom ruske kopnene rute snadbijevanja poluostrva Krim koje je Rusija "anektirala" 2014. godine, piše "Kijev Independent". Operateri dronova 3. puka sada navodno mogu da gađaju rusku opremu i logistiku duž rute Melitopolj - Čongar na jugu Ukrajina koja vodi ka poluostrvu Krim.

Kako je saopštila ova jedinica, ruskoj vojsci je sada otežano snadbevanje goriva prema Krimu. Na poluostrvu su u poslednjih nekoliko nedelja zabilježene veće nestašice goriva koje su posledica kombinacije ukrajinskih napada na snadbijevačke pravce i naftnu infrastrukturu.

"Ovo je tek početak. Slijedi još", naveli su iz 3. puka specijalnih jedinica.

Vidi opis Ukrajina kontroliše dio Krima?! Presječene ruske rute snadbijevanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ukrajinska vojska je sada u značajnoj mjeri proširila svoje sposobnosti za udare srednjeg dometa i redovno gađaju ruske vojne ciljeve na udaljenosti između 20 i 300 kilometara iza prve linije fronta. Napadi su u poslednje vrijeme bili fokusirani na ruske pošiljke goriva zbog čega su i nastale nestašice.

U aprilu je takođe oštećena i željeznička infrastruktura koja vodi ka Krimu. Sada je na udaru i drumski saobraćaj zbog djelimične kontrole vazdušnog prostora.