Portugal je šesti favorit za titulu na Mundijalu, ali meč sa Čileom otkriva probleme u timu. Da li će se Rafael Leao smiriti na vrijeme?
Pet dana pred početak Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi bukmejkeri tvrde da je Portugal šesti favorit za osvajanje titule prvaka, ali poslije meča sa Čileom kvota bi mogla da se promeni. Iako je Portugal pobijedio 2:1 u prijateljskoj utakmici koja se večeras igrala u Oeirasu, pokazao je da postoje još neke stvari koje moraju da se poprave.
Između ostalog, potrebno je obuzdati temperament pojedinih igrača. Rafael Leao dobio je crveni karton zbog nepotrebne tuče u kojoj je učestvovao krajem prvog poluvremena, tako da je svom selektoru Robertu Martinezu napravio problem.
Cijelo poluvrijeme Portugal je morao da igra sa desetoricom, kao i Čile kome je isključen Roman. Vidjeli smo pesnice i neprijatne scene koje ne želimo da viđamo u prijateljskim utakmicama koje govore o nervozi u redovima Portugalaca, gdje je ne tako davno i Kristijano Ronaldo "izgubio živce".
Inače, Kristijano Ronaldo je igrao do poluvremena kada ga je zamijenio Gonzalo Gedeš - strelac vodećeg gola u 58. minutu - da bi drugi pogodak bio djelo Bruna Fernandeša u 75. Čile je do utješnog gola došao preko Sepede u nadoknadi.
Ko će igrati za Portugal?
Portugalu ostaje još prijateljska sa Nigerijom koja je zakazana za 10. jun, a 17. jun za njih počinje Svjetsko prvenstvo gdje će u grupnoj fazi igrati sa DR Kongom, Kolumbijom i Uzbekistanom. Evo na koga računa selektor:
- Golmani: Diogo Košta (Porto), Žoze Sa (Vulverhempton), Rui Silva (Sporting CP) i Rikardo Veljo (Genčelerbirligi).
- Odbrana: Diogo Dalo (Mančester junajted), Mateus Nuneš (Mančester Siti), Nelson Semedo (Fenerbahče), Žoao Kanselo (Barselona), Nuno Mendeš (PSŽ), Gonsalo Injasio (Sporting), Renato Vejga (Viljareal), Ruben Dijaš (Siti), Tomas Arauho (Benfika).
- Vezisti: Ruben Neveš (Al Hilal), Samu Kosta (Majorka), Žoao Neveš (PSŽ), Vitinja (PSŽ), Bruno Fernandeš (Mančester junajted) i Bernardo Silva (Mančester siti).
- Napadači: Žoao Feliks (Al Nasr), Fransisko Trinkao (Sporting CP), Fransisko Konseisao (Juventus), Pedro Neto (Čelsi), Rafael Leao (Milano), Gonsalo Guedeš (Real Sosijedad), Gonsalo Ramos (PSŽ) i Kristijano Ronaldo (Al Nasr).