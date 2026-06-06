Portugal je šesti favorit za titulu na Mundijalu, ali meč sa Čileom otkriva probleme u timu. Da li će se Rafael Leao smiriti na vrijeme?

Izvor: EPA/JOSE SENA GOULAO

Pet dana pred početak Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi bukmejkeri tvrde da je Portugal šesti favorit za osvajanje titule prvaka, ali poslije meča sa Čileom kvota bi mogla da se promeni. Iako je Portugal pobijedio 2:1 u prijateljskoj utakmici koja se večeras igrala u Oeirasu, pokazao je da postoje još neke stvari koje moraju da se poprave.

Između ostalog, potrebno je obuzdati temperament pojedinih igrača. Rafael Leao dobio je crveni karton zbog nepotrebne tuče u kojoj je učestvovao krajem prvog poluvremena, tako da je svom selektoru Robertu Martinezu napravio problem.

Cijelo poluvrijeme Portugal je morao da igra sa desetoricom, kao i Čile kome je isključen Roman. Vidjeli smo pesnice i neprijatne scene koje ne želimo da viđamo u prijateljskim utakmicama koje govore o nervozi u redovima Portugalaca, gdje je ne tako davno i Kristijano Ronaldo "izgubio živce".

Inače, Kristijano Ronaldo je igrao do poluvremena kada ga je zamijenio Gonzalo Gedeš - strelac vodećeg gola u 58. minutu - da bi drugi pogodak bio djelo Bruna Fernandeša u 75. Čile je do utješnog gola došao preko Sepede u nadoknadi.

Ko će igrati za Portugal?

Portugalu ostaje još prijateljska sa Nigerijom koja je zakazana za 10. jun, a 17. jun za njih počinje Svjetsko prvenstvo gdje će u grupnoj fazi igrati sa DR Kongom, Kolumbijom i Uzbekistanom. Evo na koga računa selektor: