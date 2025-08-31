Gledaoci na Top Hilu ostali su uskraćeni za glavni meč večeri između Vasa Bakočevića i Vilhelma Ota, a u kavez nisu kročili ni Petar Ražov i Bojan Kosednar u sunaslovnoj borbi.

Potpuni spektakl je izostao, a glavni krivac je kiša praćena jakim vjetrom – bernakl događaj u Budvi prekinut je zbog vremenskih neprilika uoči održavanja dvije najvažnije borbe.

Crnogorskoj publici stigao je da se predstavi debitant u ovom sportu Dilan Prašović. Novljanin je nokautom porazio Lašu Roinšvilija.

Nekoliko stotina ljubitelja bernakla posebno je uživalo u okršaju Dušana Radovića i Stefana Dobrijevića.

Iako je Radović imao inicijativu, u drugoj rundi došlo je do preokreta. Dobrijević, kojije prethodno izdržao mnoštvo teških udaraca, uspio je da se konsoliduje i na kraju natjera sudiju da prekine meč.

Da sve bude zanimljivije, suvlasnik organizacije Konor Mekgregor nije ostao imun na to, već je sve vrijeme skakao pored ringa i navijao, a onda, kada je meč okončan nokautom, upao je u delirijum Irac, i potpuno zapalio atmosferu, prenosi CdM.