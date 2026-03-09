Novak Đoković i Arina Sabalenka ponovo su napavili šou na terenima, ovog puta je to bilo tokom treninga. Oduševili su navijače.

Novak Đoković i Arina Sabalenka prave šou na svakom koraku. Gdje god da se pojave, zabavljaju se i to se vidi. Tako je bjeloruska teniserka odlučila da prekine trening srpskog tenisera i da od terena napravi modnu pistu.

Izašla je Arina na teren dok se Novak spremao za servis i šetala tačno ispred mreže kao manekenka na pisti. Polako, korak po korak. Đoković je našao način kako da uzvrati i u šali je gađao lopticom, a Sabalenka je to zaustavila nogom. Onda je stala i počela da pozira, pa je poslije par sekundi krenula da se smije i istrčala je sa terena na kom su bili Novak i Stefanos Cicipas.

Novak je tada nastavio sa treningom, a taj detalj oduševio je navijače koji su se tu nalazili. Čuli su se aplauzi, skandiranja, osmijesi. Njih dvoje definitivno znaju kako da naprave šou program. Uostalom, Nole joj je među prvima čestitao vjeridbu.

Novak igra dva meča u istom danu

Đoković će na teren u Indijan Velsu u ponedjeljak da izađe dva puta. Prvo će igrati u singlu protiv Aleksandra Kovačevića prvi meč na glavnom terenu (počinje oko 20 časova po srpskom vremenu). A, ponovo će na teren nekoliko sati kasnije.

Prijavio je dubl sa Grkom Stefanosom Cicipasom i igraće protiv trećih favorita Matea Pavića (Hrvatska) i Marsela Arevala (Salvador) četvrti meč na terenu tri. Taj duel bi trebalo da počne posle dva ujutru po našem vremenu u noći između ponedjeljka i utorka.

Your new Indian Wells doubles pairing.



Can’t wait to team up@DjokerNolepic.twitter.com/GyoUQlhRmk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos)March 7, 2026

