(KMG) -- Potpredsjednik vlade Kine, Džang Guoćing, izjavio je da je Kina spremna da sarađuje sa svim stranama kako bi osigurala da se nuklearna energija koristi za bolju podršku razvoju i prosperitetu svih zemalja.

Izvor: kineska medijska grupa

Džang, takođe član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, poručio je to tokom drugog Samita o nuklearnoj energiji u Parizu, kao specijalni izaslanik predsjednika Kine, Si Đinpinga.

Džang je rekao da se Kina oduvek pridržavala razumne, koordinirane i uravnotežene strategije nuklearne bezbjednosti koju je predložio predsjednik Si i da je dala konkretan doprinos unapređenju globalnog razvoja nuklearne energije.

“Kina je spremna da sarađuje sa svim stranama na zajedničkoj implementaciji Inicijative za globalni razvoj, Inicijative za globalnu bezbjednost, Inicijative za globalnu civilizaciju i Inicijative za globalno upravljanje, kao i da promoviše razvoj nuklearne energije zasnovan na inovacijama, izgradnju bezbjednosne infrastrukture, industrijsku saradnju i ostvarenje zajedničke koristi, kako bi nuklearna energija mogla bolje da koristi razvoju i prosperitetu svih zemalja”, podvukao je Džang.

Vicepremijer je naglasio spremnost Kine da se udruži sa svim stranama kako bi dala novi doprinos izgradnji čistog, lijepog i održivog svijeta i zajednice sa zajedničkom budućnošću čovječanstva.

Šefovi država, vlada i visoki predstavnici iz više od 30 zemalja, kao i zvaničnici relevantnih međunarodnih organizacija, prisustvovali su samitu i izdali zajedničko saopštenje pod nazivom "Sigurna i pristupačna nuklearna energija za sve".

Pripremio: Džao Peng