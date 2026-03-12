Predviđa se da se gradski prevoz između susjednih opština organizuje na osnovu ugovora o međusobnoj saradnji, što je opcija prepoznata i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) dostavila je državnom parlamentu amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, kako bi se omogućio gradski prevoz putnika između susjednih opština i time olakšalo svakodnevno fukcionisanje velikog broja građana.

Kako se navodi u saopštenju ZOCG, predloženim amandmanima, koje je generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović uputila predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću, predviđa se da se gradski prevoz između susjednih opština organizuje na osnovu ugovora o međusobnoj saradnji, što je opcija prepoznata i Zakonom o lokalnoj samoupravi, prenosi "CdM".

“Ovim amandmanom se omogućava efikasniji i frekventniji prevoz građanima, koji su svojim životnim aktivnostima, na dnevnoj osnovi, upućeni na susjednu opštinu u kojoj su zaposleni, pohađaju školu ili zadovoljavaju druge potrebe. Budući da ovakva izmjena otvara pitanje nadležnosti opštine za utvrđivanje linija, stajališta, frekventnosti i za vođenje upravnih postupaka za ostvarivanje prava i obaveza prevoznika na teritoriji druge opštine (samim tim i pitanje ubiranja lokalnih javnih prihoda po osnovu izdavanja licenci i sl.), ali i pitanje nadležnosti za vršenje inspekcijskog nadzora nad prevoznicima dok obavljaju prevoz na teritoriji druge opštine, a imajući u vidu pravila Zakona o upravnom postupku o mjesnoj nadležnosti, neophodno je sva ta pitanja urediti opštinskim propisima obje zainteresovane opštine kojima će se razgraničiti njihova nadležnost po tim pitanjima a ugovorom o međuopštinskoj saradnji prethodno definisati na način koji je zakonit i prihvatljiv za obje opštine”, navodi se u obrazloženju amandmana.

Kako su zaključili, predloženim rješenjem Zajednice opština predviđa se da licence za međugradski linijski prevoz koje su izdate do stupanja na snagu novog zakona važe do isteka roka na koji su izdate, ali da se postupci izdavanja licenci za međugradski linijski prevoz i linijski prigradski prevoz započeti do stupanja na snagu novog zakona okončaju po njegovim odredbama.