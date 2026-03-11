Izraelski izvor je rekao da je Hamnei povrijeđen u pokušaju atentata, a glasine o njegovim povredama kruže danima.

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Novi vrhovni vođa Irana, naslednik ubijenog ajatolaha, Modžtaba Hamnei, zadobio je prelom stopala i druge lakše povrede prvog dana kampanje američko-izraelskog bombardovanja Irana, javlja CNN, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom.

Osim povrijeđenog stopala, Hamnei (56) je zadobio modricu oko lijevog oka, kao i manje posjekotine na licu. Jedan izraelski izvor je ranije rekao da je Hamnei povrijeđen u pokušaju atentata prošle nedelje, a glasine o njegovim povredama kruže danima.

Iranski ambasador na Kipru, Alireza Salarijan, rekao je danas za list Gardijan da je Hamnei povrijeđen u istom vazdušnom napadu u kojem je ubijen njegov otac, pokojni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, zajedno sa još pet članova porodice, prenosi Pobjeda.