Roditelji Novaka Đokovića, otac Srđan i majka Dijana, vratili su se iz Atine, gdje je njihov sin trijumfovao na turniru iz serije ATP 250

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Otac i majka Novaka Đokovića, Srđan i Dijana Đoković, doputovali su u Beograd u nedjelju, nakon uspjeha svog sina na ATP turniru u Atini.

Nakon što su pozirali sa njim kraj pobjedničkog pehara "Helenik čempionšipa" i zajedno proslavili Noletov trijumf, vidno raspoloženi vratili su se kući.

Srđan Đoković je proslavio Novakovu pobjedu protiv Lorenca Musetija pjevajući u svečanoj loži dvorane "OAKA", a ovaj detalj, uz nezaboravan meč protiv Italijana, dugo će se pamtiti.

"Otac umalo doživio srčku"

Novak Đoković uživao je u nastupu pred roditeljima i braćom, a poslije meča je kroz osmijeh priznao koliko je njegov otac teško podnio meč.

"Retko imaš priliku da je tu tvoja porodica, prijatelji, da svi budete zajedno. Pokušao sam to da iskoristim na najbolji način. Dao sam im to zadovoljstvo da su dolazili na mečeve. Neki su umalo doživjeli srčane udare, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu danas nisam mnogo pomogao. Vidjeli smo se poslije meča i izgledao je kao da je on igrao. Naravno da znam gdje su, gdje sjede, imao sam možda malo dodatnog pritiska i ljepog osjećaja ujedno zbog toga", rekao je Đoković poslije meča.

"Iz Srbije dolazim, nikad ne odlazim"

Sa visoko podignutim zvučnikom i uz patriotske pjesme, Srđan Đoković u subotu uveče uživao je u trenutku u dvorani Panatinaikosa. Mnogi su primijetili kako je raširenih ruku pjevao i slavio 101. ATP titulu svog sina, najboljeg tenisera u istoriji.