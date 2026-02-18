Operacija bi vjerovatno bila zajednička kampanja SAD i Izraela i znatno veća po obimu nego od juna 2025. kada su SAD izvele napade na podzemne nuklearne objekte Irana

Izvor: Profimedia/APFootage/Alamy

Američki portal Aksios je, pozivajući se na izvore, javio da su Sjedinjene Američke Države navodno veoma blizu odluke da pokrenu opsežnu vojnu operaciju protiv Irana, koja bi mogla da počne u bliskoj budućnosti.

Prema izveštaju, zvaničnici iz administracije predsjednika Donalda Trampa razmatraju opciju velike oružane operacije protiv Irana — takve da podsjeća na rat širokih razmera, a ne na brzu i "hiruršku" akciju kao što je bila ona izvedena u Venecueli.

Udar bi bio veći nego u junu 2025.

Operacija bi vjerovatno bila zajednička kampanja Sjedinjenih Država i Izraela i znatno veća po obimu nego prošlogodišnji sukobi u junu 2025. kada su SAD izvele napade na podzemne nuklearne objekte Irana.

Tramp je, kako se navodi, već ranije bio blizu da odobri udare na Iran početkom januara, dok je posmatrao krvavi obračun vlasti s protestima. Međutim, administracija je nakon toga primjenila "dvostruku strategiju" — pokušaj pregovora s Teheranom o nuklearnom programu uz istovremeno pojačavanje vojne prisutnosti u regionu.

Ipak, čini se da pregovori za sada ne daju rezultat koji Vašington želi.

Veliki broj aviona spreman

Prema izveštajima, više od 50 borbenih aviona i veliki broj drugih vojnih snaga već je raspoređeno na Bliskom istoku, dok su dodatne snage, uključujući transportne letelice sa opremom, stigle u poslednja 24 sata.

Jedan savjetnik američkog predsjednika je izjavio da Tramp „gubi strpljenje“, uprkos upozorenjima nekih članova njegovog tima, i procenio da je oko 90 odsto vjerovatnoće da bi vojna operacija mogla početi u narednim nedeljama.