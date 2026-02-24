Mark Epstin tvrdi da je njegov brat Džefri Epstin ubijen, a ne da je izvršio samoubistvo.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Mark Epstin rekao je da još čvršće vjeruje da je njegov brat ubijen, uz napomenu da "grupa patologa proučava rezultate obdukcije koji su trebali biti urađeni od samog početka".

"Oni donose zaključke i izrađuju izvještaj koji će uskoro biti objavljen, a prolazi stručnu recenziju, uz niz razloga koji pokazuju da to nije moglo biti samoubistvo. To će nedvosmisleno pokazati da nije bilo riječ o samoubistvu", rekao je Mark.

Osvrnuo se na nestanak snimaka nadzornih kamera iz Metropolitan Korekcional Centra u Njujorku, gdje je Epstin pronađen mrtav 2019. godine, kao i na navodno prikrivanje i cenzurisanje službenih dokumenata.

"Zašto sve te igre? Zašto svo to skrivanje? Jednostavno nema nikakvog smisla", kaže brat se**ualnog prestupnika. Nakon što je bio upitan o žrtvama Džefrija i da li je znao šta mu je brat radio, Mark se uznemirio i oštro odbacio pitanja novinara.

"Nažalost, iskreno, to me zaista ne zanima. Brine me samo to da je moj brat, ko god i kakav god bio, ubijen. To je moja briga. To su pitanja u koja ne ulazim. Ugodan dan", rekao je Mark, prije nego što je naglo prekinuo intervju.

Ranije je tvrdio da nije imao nikakvih saznanja o zločinima koje je njegov brat počinio prije smrti, navodeći da su ga informacije koje su izašle u javnost iznenadile.

Ipak, još 2005. godine policija Floride pokrenula je krivičnu istragu protiv Džefrija Epstina u Palm Biču nakon što su roditelji 14-godišnje djevojke tvrdili da joj je platio za masažu. Policija je razgovarala sa još maloljetnih djevojaka koje su navele da ih je Epstin se**ualno zlostavljao u svojoj vili, tokom susreta koji su počinjali kao masaže.

Savezni tužioci kasnije su naveli da je zlostavljanje počelo još 2002. godine. Tokom 2006. godine protiv njega je podignuta optužnica za navođenje na prostituciju. Dvije godine kasnije, Epstin je priznao krivicu za navođenje na prostituciju i za navođenje na prostituciju sa osobom mlađom od 18 godina. Za to je dobio samo 18 mjeseci zatvora.

Bilo mu je dopušteno da napušta zatvor 12 sati dnevno radi posla. Pušten je na slobodu nakon samo 13 mjeseci. Potom je, nakon hapšenja od strane saveznih agenata 2019. godine, pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku. Iako je glavni gradski mrtvozornik njegovu smrt proglasio samoubistvom, pojavilo se nekoliko indicija da je možda ubijen.

Prema dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, istražitelji koji su pregledali snimke nadzornih kamera iz noći kada je Epstin pronađen mrtav uočili su zamućeni narandžasti oblik kako se kreće stepeništem, prema krilu zatvora u kojem se nalazila Epstinova ćelija. Zatvorenici su nosili narandžastu odjeću i koristili narandžastu posteljinu, ali figura je primijećena u 22:39 sati, kada su zatvorenici trebali biti zaključani. Manje od osam sati kasnije, Epstinovo tijelo pronađeno je u njegovoj ćeliji.

Dodatnu sumnju u službenu verziju događaja, da je on počinio samoubistvo, bacio je i dokument o njegovoj smrti, datiran prije njegove stvarne smrti, piše Dejli Mejl. Izdao ga je Ured državnog tužioca SAD-a za južni okrug Njujorka.

U njemu se navodi da je Epstin pronađen bez svijesti i proglašen mrtvim u petak, 9. avgusta 2019. godine. Zatvorska evidencija i službeni izvještaji pokazuju da Epstin nije pronađen sve do jutra 10. avgusta 2019. godine, kada ga je službenik koji je nosio doručak zatekao u ćeliji.