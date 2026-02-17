Filip Rajmund, Ren Nikaido, kao i kompletan njemački tim jako su ljuti nakon otkazivanja posljednje serije ski skokova na Zimskim olimpijskim igrama.

Vidjeli smo da je prekinuto takmičenje u muškim parovima u ski skokovima na Zimskim olimpijskim igrama zbog obilnih padavina. Iako se recimo tim Slovenije nije bunio, sada su redom krenulo da se javljaju nezadovoljni.

Austrija je uspjela da pobijedi, drugo mjesto je uzela Poljska sa Kacperom Tomašijakom na čelu, a bronzu je uzela Norveška. Poslije tri od četiri planirane serije stopirano je takminčenje pa su tako bez medalje ostali Slovenci, Nijemci, Japanci...

"Da smo još malo pričekali, moglo se nastaviti! Deset minuta kasnije snijeg je praktično prestao da pada. Ili da je sve počelo 15 minuta ranije, što je bio uobičajen termin na prethodnim takmičenjima... Moglo je to biti najuzbudljivije takmičenje ikad! Jednostavno je užasno da je toliko stvari pošlo po zlu", rekao je Nijemac Filip Rajmund.

On je uzeo zlato na maloj skakonici, a sada je zajedno sa Andreasom Velingerom ostao bez nove medalje. Nijemci su bez medalje ostali za 0,3 boda koliko su imali manje od Norveške. Peta Slovenija je bila na 1,9 bodova iza Norvežana, a Japan je imao 2,8 poena manje.

"Ljut sam jer su nas oštetili! Postoje aplikacije za vremensku prognozu, svi su mogli vidjeti da će snijeg prestati da pada za 15 minuta. Ne razumijem, zar nismo mogli malo da pričekamo", rekao je iznervirani Horst Hitel, prvi čovjek njemačkog tima.

Nije zadovoljan bio ni Ren Nikaido. Sjajni Japanac je sa ZOI ponio srebro sa velike, bronzu sa male skakonice i bronzu u miks timu. Sada je u timskom takmičenju sa Rjojuom Kobajašijem završio kao šesti.

"Takve su Olimpijske igre... Prvi i drugi skok nisu bili dobri, konačno sam se uspio pribrati, a onda je završilo tako kako jeste", rekao je razočarano.

Odluku da se prekine takmičenje na kraju je objasnio Sandro Pertile. Prvi čovjek FIS je istakao da je i TV razlog za prekid i neodržavanje četvrte serije.

"Nije nam bilo lako, bili smo pod pritiskom... Vrijeme se naglo promijenilo, imamo ograničeni televizijski termin i nikad ne znate koliko dugo morate da čekate da bi se situacija smirila. Žiri je jednostavno tako odlučio. Razumijem da postoji ljutnja, normalno je da oni koji ne osvoje medalje budu tužni", rekao je Pertile.