Iz Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm ističu da je ovo veoma važan korak za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine, jer nepravilno odlaganje ljekova može imati štetne posljedice po prirodu.

U posljednje dvije godine građani su apotekama vratili više od 950 kilograma ljekova sa isteklim rokom trajanja. Najviše ovih ljekova prikupljeno je u Podgorici, što je i očekivano, imajući u vidu broj stanovnika.

Iz Montefarma su pozvali građane da stare i neupotrebljive ljekove vrate u njihove apoteke.

Nakon prikupljanja, Montefarm preuzima troškove njihovog bezbjednog zbrinjavanja i uništenja, u skladu sa ekološkim standardima, prenosi "Dan".

"Umjesto da stare ljekove bacaju u smeće, građani treba da ih vrate u najbližu apoteku " apeluju iz Montefarma.

U protekle dvije godine prikupljene su sve vrste medikamenata koje se inače izdaju na recept ili se mogu kupiti bez recepta.

Iz Montefarma ističu da nije bezbjedno koristiti ljekove sa isteklim rokom trajanja, jer su neki od njih podložniji mikrobiološkoj kontaminaciji.